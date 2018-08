Melania Trump escolhe roupas para incomodar o presidente Trump, diz ex-secretaria Omarosa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As roupas usadas pela primeira-dama americana, Melania Trump, não têm uma escolha acidental, segundo a ex-assessora da Casa Branca Omarosa Newman-Manigault. Demitida por Donald Trump, Omarosa acaba de lançar um livro em que revela bastidores da administração do presidente.

O site americano Daily Mail conversou com Omarosa sobre o capítulo que fala das roupas de Melania.

No livro "Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House", ainda sem título em português, Omarosa conta que Melania escolhe bem as suas roupas com o objetivo de atingir Trump, e que ela espera desesperadamente pelo momento em que poderá pedir o divórcio. A jaqueta que ela usou dizendo "Eu realmente não me importo, você se importa?" no dia em que crianças imigrantes foram separadas de seus pais foi apenas o último ato de rebeldia da primeira-dama, segundo a ex-assessora.

Enquanto o porta-voz de Melania negou que a roupa escondia algum significado, Omarosa afirma que a primeira-dama usou a jaqueta para incomodar o presidente. "Na minha opinião, Melania foi forçada a ir à fronteira naquele dia para limpar a bagunça de seu marido", afirmou Omarosa, em entrevista ao site. "Ela vestiu a jaqueta para magoar Trump, prolongando a controvérsia sobre a insensibilidade de sua administração."

A ex-assessora conta, ainda, que essa escolha de moda da primeira-dama foi feita já ao longo da campanha do presidente. "Como uma estudante de moda e uma mulher consciente, ela sabe que suas escolhas serão alvo de debates", afirma Omarosa.

A ex-assessora conta que também foi proposital o uso da camiseta pink com a gola de modelo "pussy bow" (pussy quer dizer vagina, em inglês) durante um debate presidencial, em 2005. Melania fez a escolha por causa de um áudio divulgado em que Trump disse que pode "pegar uma mulher pela vagina, porque elas deixam fazer isso".

RESPOSTA OFICIAL

Em resposta ao jornal, a assessoria de Melania afirmou que a primeira-dama raramente teve contato Omarosa e que é decepcionante vê-la atacando a primeira-dama de forma a usar isso para o seu próprio benefício, "especialmente após todas as oportunidades que o presidente deu a ela".

Omarosa conheceu o presidente Donald Trump no programa "O Aprendiz", e foi convidada a trabalha na Casa Branca. Depois de ser demitida por Trump, em dezembro, ela começou a fazer revelações explosivas sobre o atual presidente americano.