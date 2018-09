Melhor do mundo, Marta chora ao lembrar preconceito no começo da carreira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis vezes melhor jogadora do mundo, Marta lembrou suas origens e a primeira medalha que ganhou no futebol, em 1997 numa competição de futsal. A revelação ocorreu durante entrevista a Casagrande veiculada no Esporte Espetacular. Durante a conversa, ela chorou ao recordar o preconceito que enfrentou no torneio que rendeu a primeira medalha.

"Quando estava no segundo ano desta competição de futsal, o treinador outra equipe disse: 'se deixar a menina jogar vou tirar o meu time'. Aquilo doeu tanto, poxa! Estou fazendo algo errado?" contou com lágrimas nos olhos.

Mas a entrevista teve mais momentos felizes que tristes. Como quando Casagrande perguntou se Marta planejava ter mais Bolas de Ouro que Cristiano Ronaldo e Messi. A melhor do mundo respondeu que não era um objetivo e que as coisas simplesmente aconteceram assim. Ela revelou ainda porque se emocionou tanto em cada uma das vezes que ganhou o prêmio.

"Isso tudo representa muito para mim. As pessoas nunca ouviram da minha boca 'eu sou a melhor do mundo'. Se eu falar, não vai mudar nada. Não vou ganhar o prêmio. Mas se eu mostrar, ai sim vai ter uma diferença".

Marta também comentou como é ser embaixadora da ONU e o papel que o cargo representa na luta por igualdade entre homens e mulheres. "Tem dificuldade não só no futebol, em todos os setores. Com este trabalho a gente quer inspirar as mulheres a acreditarem nelas e assim quebrar cada vez mais este preconceito, a desigualdade".

A melhor do mundo recebeu mensagens de vários ícones do futebol brasileiro como Formiga, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Zagallo. Casagrande ressaltou que todos mencionaram sentir orgulho de Marta e foi outro momento em que a jogadora ficou com lágrimas nos olhos.

Ela declarou que deseja mais. Acrescentou que várias vezes fez planos de aposentadoria depois de uma Olimpíada ou determinada temporada, mas nunca colocou em prática. Agora, Marta afirmou que não faz mais este tipo de cálculos.