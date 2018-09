Melhor do mundo, Modric diz que deixou a Copa do Mundo esgotado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eleito o melhor jogador do mundo em premiação da Fifa, Luka Modric disse que encerrou a Copa do Mundo de 2018 esgotado e lutou muito para se recuperar tanto fisicamente como psicologicamente.

A seleção da Croácia foi à final do Mundial da Rússia e acabou derrotada por 4 a 2 para a França.

"Estou lutando para me recuperar do esforço e das emoções da Rússia. Não foi fácil começar de novo com a minha equipe [Real Madrid], porque depois do torneio e das emoções que experimentei, eu estava completamente exausto", disse Modric, em entrevista ao FifPro (Sindicato Mundial de Futebolistas).

O atleta croata afirmou que hoje já se sente bem, porém ainda crê que precisa evoluir no Real Madrid. "Agora estou me sentindo melhor a cada dia, só preciso de mais partidas para recuperar meu melhor nível, não foi fácil", falou Modric.

O craque relatou que o período de descanso entre a Copa do Mundo e o início dos preparativos para a temporada 2018-19 foi curto. Um dos motivos foi a celebração do vice-campeonato do Mundial.

"Três semanas de férias, as mais curtas desde que eu comecei a jogar no futebol profissional. Após o fim, ficamos por uma semana seguida nas celebrações, primeiro em Zagreb e depois por toda a Croácia. Estávamos muito animados por ter feito algo tão grande com a nossa seleção", acrescentou o jogador.