Melhor do pós-Copa, Fluminense visita o Ceará

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Melhor time do Campeonato Brasileiro desde a retomada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Ceará neste sábado (28), às 16h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Desde o fim da pausa da competição para a disputa da Copa do Mundo, o Fluminense emplacou uma boa sequência. Mesmo perdendo o técnico Abel Braga durante o recesso, a equipe tricolor mostrou boa recuperação com sete pontos conquistados em nove disputados: empate com Vasco e vitórias sobre Sport e Palmeiras.

Com esse retrospecto, o Fluminense saltou para a nona colocação, com 21 pontos. Antes da pausa para o Mundial da Rússia, o time, ainda sob o comando de Abel Braga, amargava uma sequência de quatro derrotas e vinha despencando na tabela de classificação.

Agora, contra o Ceará, tenta somar a terceira vitória consecutiva. Para isso, terá a volta dos meio-campistas Richard, Dodi e Sornoza, que cumpriram suspensão automática contra o Palmeiras.

Como o Fluminense teve bom desempenho na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, apenas Richard tem retorno assegurado ao time. Dodi disputa posição com Mateus Norton, enquanto Sornoza pode ficar fora, pois Júnior Dutra daria maior opção de velocidade ao ataque.

Do lado do Ceará, o time comandado por Lisca ocupa a lanterna, mas já mostrou evolução na retomada do Brasileiro. A equipe conquistou a primeira vitória na competição, ao bater o Sport, e fez um jogo acirrado na derrota para o Inter no Beira-Rio.

Mesmo assim, a equipe nordestina deve ter modificações no time titular. No meio, Edinho é o escolhido para a vaga do suspenso Richardson. Reina corre o risco de perder vaga na armação para Juninho Quixadá. No ataque, Jown Cardona e Leandro Carvalho devem formar o trio com Arthur. Dessa forma, Felipe Azevedo e Juninho iriam para a reserva.

CEARÁ

Everson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio, João Lucas; Edinho, Fabinho e Reina (Juninho Quixadá); Jown Cardona (Felipe Azevedo), Arthur, Leandro Carvalho (Juninho). T.: Lisca

FLUMINENSE

Júlio César; Gilberto, Gum, Digão, Ayrton Lucas; Richard, Dodi (Mateus Norton), Jadson, Sornoza (Júnior Dutra); Marcos Júnior, Pedro. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Presidente Vargas, em Fortaleza

Horário: 16h deste sábado

Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP)