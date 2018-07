Melhor nadadora brasileira em Olimpíadas, Joanna Maranhão anuncia aposentadoria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nadadora Joanna Maranhão, 31, anunciou nesta sexta-feira (27) a despedida das piscinas. A aposentadoria encerra um ciclo de 17 defendendo a seleção brasileira em competições internacionais.

"É chegada a hora de encerrar um ciclo de tantos anos. A menina que caiu na água aos 3 e encontrou ali sua essência, sua plenitude, seus maiores pesadelos e também seus maiores sonhos, nem nos mais belos prognósticos se imaginaria tendo a honra de representar o Brasil em quatro Jogos Olimpicos", escreveu a atleta em seu perfil oficial no Instagram.

Joanna estreou em Olimpíadas em 2004, quando tinha 17 anos. Em Atenas, ela chegou à final da prova dos 400 m medley, terminando em quinto lugar.

Essa é a melhor colocação de uma mulher brasileira em uma final olímpica da natação, igualando feito de Piedade Coutinho nos 400 m livre nas Olimpíadas de Berlim, em 1936.

A atleta pernambucana ainda disputou as Olimpíadas de Pequim (2008), Londres (2012) e Rio de Janeiro (2012), mas não voltou a alcançar as finais.

Entre outros grandes feitos, Joanna ainda ganhou oito medalhas em quatro edições dos Jogos Pan-Americanos (três de prata e cinco de bronze) e é dona de dois recordes sul-americanos (200 m medley e 200 m borboleta).

Em seu texto no Instagram, Joanna mostra sua torcida pela evolução da natação feminina do Brasil. "À natação feminina eu faço um pedido: destruam todos os recordes que ainda existam em meu nome. Façam com que o quinto lugar de Atenas seja uma feliz lembrança em minha memória, e que eu (e Piedade Coutinho onde quer que esteja) possamos nos emocionar com o melhor resultado da natação feminina do Brasil em jogos olímpicos no pódio!"

E ainda deu uma dica para outras esportistas. "E pra quem disser que seu tempo já passou, ou que você tá velha demais: treine o dobro e mostre que quem persevera por 11 anos para melhorar tempo de 400 medley não desiste por sistema nenhum."