Melhorar como visitante é missão santista na Bahia diante do Vitória

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aproveitamento do Santos como visitante (33%) é o segundo pior entre os oito primeiros colocados do Brasileiro. Ciente de que precisa melhorar o desempenho fora de casa, o time alvinegro enfrenta nesta sexta (5) o Vitória, às 21h30, no Barradão.

O retrospecto melhorou desde a chegada de Cuca. São dois triunfos, dois empates e duas derrotas (44% de aproveitamento) fora de casa com o técnico. Se vencer, a equipe santista ficará a 3 pontos dos 42 estabelecidos por ele como suficientes para passar a mirar uma vaga na Libertadores.

O Santos soma 36 pontos e está nove atrás do Atlético-MG, atualmente o time que fecha a zona de classificação para o torneio continental.

Para encarar o Vitória, Cuca não poderá contar com o zagueiro Robson Bambu, contundido. Ele será substituído por Luiz Felipe. Em compensação, Gabigol está de volta ao ataque depois de cumprir suspensão no triunfo sobre o Atlético-PR.

O Vitória, por sua vez, vive um momento delicado. O time baiano foi derrotado nas últimas três rodadas, levando oito gols. Com 48 gols sofrido, a equipe de Paulo César Carpegiani tem a pior defesa do Brasileiro.

A situação ficou desesperadora porque o Vitória entrou na zona de rebaixamento na rodada passada, após a polêmica derrota contra o Inter por 2 a 1. O time está em 17º lugar, com 29 pontos, um a menos que Bahia, Ceará e Vasco.

VITÓRIA

Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro, Fabiano; Marcelo Meli, Fillipe Soutto, Rodrigo Andrade, Lucas Fernandes, Yago; Léo Ceará. T.: Paulo César Carpegiani

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Dodô; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez; Rodrygo, Gabigol, Bruno Henrique. T.: Cuca

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Horário: 21h30 desta sexta

Juiz: Daniel Nobre Bins (RS)