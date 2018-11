Promessa do pop nacional, Melim lança disco e apresenta turnê neste sábado no Teatro Guaíra

Redação Bem Paraná com assessoria

Três irmãos vem colecionando sucessos nos últimos tempos. Formada pelos gêmeos: Rodrigo e Diogo Melim – os mais velhos – e, a mais nova, Gabriela Melim – a caçula, a banda Melim, vem a Curitiba em novembro com o show de lançamento do seu álbum homônimo. Com realização da Prime, o trio niteroiense desembarca na capital paranaense, no sábado, dia 10 de novembro para única apresentação no palco do Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n) às 21h15.

Na verdade o trio Melim vem ganhando seu lugar na linha de frente da música brasileira. Talento, inspiração e carisma, não é nenhuma novidade, os irmãos têm de sobra. Logo de cara, sua estreia oficial aconteceu em rede nacional, no programa “SuperStar” em 2016, apresentado por Fernanda Lima na Rede Globo, no qual bateram recorde com 93% de aprovação.

Com uma voz que passeia com tranquilidade por tantos gêneros, Gabi estreou cantando samba, quando tinha 15 anos. Aos 16, gravou seu primeiro CD, misturando criações próprias com músicas de bambas como Arlindo Cruz. Sem falar nas participações mais que especiais de João Donato e Marcelo D2, que deram aquela força ao trabalho da jovem artista. Já Diogo e Rodrigo demonstraram interesse pelos instrumentos desde muito pequenos. Estudaram violão, guitarra, piano, bateria, gaita e até acordeom, além das aulas de canto. O primeiro palco, claro, acabou sendo o colégio, onde os gêmeos arrebataram os primeiros fãs.

Jovens, Gabi e os gêmeos já tiveram canções lançadas por nomes importantes da indústria do entretenimento brasileiro como Ivete Sangalo e Luan Santana, que juntos fizeram o dueto “Zero a Dez”, sendo que o sertanejo também registrou “Amor de Interior”. Outra dupla consagrada nacionalmente que gravou canções da Melim foi a dupla Jorge e Mateus que fez parceria com Psirico na canção “Outras Flores” e o grupo de pagode Sorriso Maroto “Ela Não é Você”.



Na trilha do sucesso

Quem vê os irmãos Melim tocando juntos – com muito sucesso, diga-se, deve imaginar que eles cresceram fazendo o maior som, transformando a casa em Niterói (no Rio de Janeiro) em um palco permanente, não imagina que Diogo e Rodrigo, que são gêmeos, e a caçula Gabi só se conectaram, musicalmente falando, há pouco tempo. Mas a química deu tão certo que o sucesso foi apenas consequência.

Pois foi a mistura temperada de reggae, pop, MPB e influências internacionais, o estilo “good vibe” e o vocal harmonioso que o trio conquistou rapidamente uma legião de fãs por todo o Brasil. Só faltava um álbum para coroar essa trajetória. E ele chegou cheio de inspiração, pronto para figurar nas listas de melhores do ano. Depois de lançarem um bem-sucedido EP no final do ano passado, a banda Melim chega agora com um álbum recheado com 16 músicas autorais, recentemente lançado pela Universal Music.

Com mais de 300 mil reproduções diárias, a música da Melim chegou a ficar entre as dez canções mais ouvida na plataforma digital Spotify com a canção “Meu Abrigo”, faixa de abertura do álbum. O trio mescla rimas com poesias, que faz o clima de romance mais presente na canção.

Já a canção “Ouvi Dizer“, conduzida pela a voz afinadíssima de Gabi Melim, ganhou um music video, com direção de Beto Gatti e produção de Kevin White. No repertório do álbum, estão também presentes as baladas “Transmissão de Pensamento” e “Dois Corações“, além de faixas mais dançantes, como os reggaes “Confusão” e “Era Pra Ser Outra Canção“. A banda ainda flerta com o pop dos anos 80 em “Mergulho no Mar” e mostra outras inéditas, como “Sabe Lá“, “Maju“, “Peça Felicidade“, “Hipnotizou“, “Apê“, “Viva o Amor“, “Uma Lua“, “Não Demora“, além do hit “Avião de Papel“.

SERVIÇO:

Melim – Lançamento do disco homônimo

Quando: 10 de novembro de 2018 (Sábado)

Local: Teatro Guaíra - Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Horários:

Abertura do Teatro: 20h / Início do show: 21h15

Duração do show: cerca de 1h15

Ingressos: variam de R$46,00 (meia-entrada) a R$186,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Premium - R$186,00 (inteira) e R$96,00 (meia-entrada);

Plateia A - R$176,00 (inteira) e R$91,00 (meia-entrada);

Plateia B - R$156,00 (inteira) e R$81,00 (meia-entrada)

1º Balcão - R$106,00 (inteira) e R$56,00 (meia-entrada);

2º Balcão - R$86,00 (inteira) e R$46,00 (meia-entrada).

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer.

*Clientes Clube Prime possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois ingressos.

**Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Já está incluso o valor de R$6,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos.

***É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Não serão aceitos cheques, apenas dinheiro e cartões de débito e crédito Visa, Mastercard, Dinners e RedeShop

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação -de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), na bilheteria do teatro (de terça a sábado, das 12 às 21 horas) e também pelo site (www.ingressos.tguaira.pr.gov.br/bilheteria/vendainternet).

Classificação etária: Livre

Informações p/ o público: (41) 33150808/3304-7953/www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime