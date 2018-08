Memórias do Subterrâneo traz texto de Dostoiévski para o Miniauditório

Da redação

A peça Memórias do Subterrâneo, adaptada da obra de Fiódor Dostoiévski, tem nova temporada no Miniauditório até 12 de agosto. No texto, um ex-funcionário público se isola em casa depois de anos de uma convivência social fracassada e infrutífera. Sozinho, reflete sobre o crescente racionalismo da sociedade, sobre suas incapacidades e destila, através das frestas, sua visão particular do mundo que o rodeia.

Considerado uma das principais obras do autor russo, o conto escrito em 1864 antevê o mundo atual, no qual o mecanicismo é a regra. Transposto para a cena, Memórias do Subterrâneo traça um retrato cruel e preciso do ser humano, incapaz de realizar grandes feitos e cada vez mais vilipendiado e solitário.

O espetáculo retorna a Curitiba para mais uma temporada depois de rodar o país e celebra também os 25 anos de profissão do diretor curitibano Emerson Rechenberg, que realizou seus primeiros trabalhos nesta mesma sala em 1993.

Serviço

Memórias do Subterrâneo

Da obra de Fiódor Dostoievski

até 12 de agosto de 2018 - de quinta a domingo às 20h

Auditório Glauco Flores de Sá Brito – Miniauditório

Classificação: Maior de 16 anos

Ingressos: R$40,00 (quarenta reais). 50% de desconto para a classe artística - até dois ingressos por carteirinha. 50% de desconto para o Clube do Assinante Gazeta do Povo para a compra de até dois ingressos. Desconto não cumulativo com outros benefícios previstos em lei.

