Menina de sete anos sequestrada é encontrada em uma estrada rural de Japira

Redação Bem Paraná com informações Catve

A menina Beatriz Caroline Munhoz Albergoni, de sete anos, que estava desaparecida desde à noite desta quarta-feira, 25, em Japira, norte do Paraná, foi encontrada na manhã desta quinta-feira, 26, em uma estrada rural entre as cidades de Japira e Pinhalão. Beatriz desapareceu após ser levada por um homem em um veículo Sedan de cor preta. As informações são do portal Catve.

A Polícia Civil de Ibaiti, responsável pelas buscas, informou que a menina brincada com a irmã e uma amiga em frente da casa dela, quando o condutor do veículo parou e levou a menina a força. A família conhece o homem, que já foi identificado, mas cuja relação com os familiares de Beatriz não foi revelado

A criança será levada a Delegacia da Polícia Civil e passará por exames no IML (Instituto Médico-Legal) para investigar se ela chegou a ser abusada pelo sequestrador. A Polícia Civil pede ajuda a população sobre informações do suspeitos, denúncias podem ser feitas pela 190 ou 197.