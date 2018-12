Menina é 3ª vítima de temporal no ABC Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram a região do ABC Paulista na sexta-feira passada (23) fizeram mais uma vítima fatal. Mirella Carneiro de Andrade, 3 anos, morreu por volta das 5h40 deste domingo (25). Ela estava internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital Pronto-Socorro Central de São Bernardo do Campo, e não resistiu.

Mirella havia ficado presa em um carro com a avó, Maria Luzinete, 63 anos. O automóvel onde as duas estavam foi arrastado pela enchente na rua Joaquim Nabuco. Elas chegaram a ser socorridas com vida pelo Corpo de Bombeiros, e Maria morreu na noite do sábado (24).

Segundo os médicos, a causa da morte de Mirella foi encefalopatia anóxica. A Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo afirmou que "ela foi acompanhada por uma equipe multiprofissional, mas seu estado era bastante crítico e ela não respondeu ao tratamento". A Polícia Civil pediu exames necroscópicos.

Além de Mirella e Maria Luzinete, as tempestades que caíram na região do ABC Paulista também vitimaram Marcelo Romano da Silva, 43 anos. Ele andava de bicicleta no centro de São Bernardo e foi levado pela enxurrada.

Um vídeo mostra que Silva tentou se segurar em dois postes enquanto era levado pela enchente. No entanto, a força da água é grande e ele não consegue ficar em pé. Pessoas que acompanhavam o fato gritavam para que ele largasse a bicicleta. Uma equipe dos bombeiros tentou socorrê-lo, na praça Samuel Sabatini, mas Silva já foi tirado da água sem vida.

Os bombeiros receberam, na região do ABC Paulista, 117 chamadas por conta de problemas com a chuva.