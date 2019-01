Menina emociona cantando Elis no 'The Voice Kids' e deixa Simone 'no vácuo'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Clara Maia, mineira de 11 anos de Ituiutaba, emocionou os jurados e foi uma das aprovadas no terceiro dia de audições às cegas do programa The Voice Brasil Kids, neste domingo (20).

A menina cantou "Tiro ao Álvaro", canção de Adoniran Barbosa consagrada na voz de Elis Regina e virou todas as cadeiras, mas fez suspense na hora de escolher o time, deixando Simone, da dupla com Simaria, nervosa.

Maria Clara surpreendeu ao dizer que era fã e se inspirava em Elis Regina. "Me identifico muito com ela porque acho que as músicas dela mostram uma realidade que as pessoas não querem ver", disse.

Após os jurados pedirem para escolher o seu técnico, a menina começou dizendo que admirava muito a dupla Simone & Simaria, o que fez Simone comemorar achando que a dupla tinha sido escolhida. "Assim você mata ela do coração!", brincou a irmã Simaria. A mineira acabou escolhendo o time de Carlinhos Brown.

Nas redes sociais, o público se divertiu com a gafe de Simone e também se surpreendeu com a "maturidade" da cantora mirim.