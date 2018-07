'Menina Fantasma' de Silvio Santos completa 18 anos em sexta-feira 13

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parece uma coincidência assombrosa, mas a "Menina Fantasma" de Silvio Santos completa 18 anos em plena sexta-feira 13. Desta vez, não é pegadinha! A atriz Anna Livya Padilha chegou à maioridade na data mais aterrorizante do calendário.

Para celebrar, a "fantasma" publicou uma foto sentada dentro de um carro, sinalizando que já tem idade para dirigir. "Enfim, 18! Gratidão", escreveu a atriz. A imagem está disponível em https://instagram.com/p/BlKALr5BMuW/?utm_source=ig_embed.

Anna Livya Padilha foi fantasma pela primeira vez aos 11 anos, em 2012, na Câmera Escondida de terror "Poltergeist". Em novembro do mesmo ano, "viralizou" ao assustar figurantes em um elevador. A pegadinha teve mais de 250 milhões de acessos na internet e tornou-se uma das mais vistas do SBT.

Em 2013, foi fantasma novamente, desta vez em um cemitério, e ganhou um papel em "Chiquititas", novela reprisada atualmente pelo SBT. Dois anos depois, voltou a se vestir de fantasma para assustar figurantes no metrô de em Fortaleza.

Atualmente "ex-Menina Fantasma" -porque cresceu demais e cedeu o papel a outra atriz no SBT-, Anna Livya trabalha em eventos, faz ensaios fotográficos e publica vídeos em seu canal no YouTube. Em entrevista ao UOL, em 2017, ela contou ter sofrido assédio na internet.

"Aconteceu na minha página do Facebook e foi algo que não me deixou nada confortável. Com todas as atrizes mirins já aconteceu isso, de pervertido mandando mensagem e até fotos. As mulheres têm sofrido com a falta de respeito neste neste sentido, mas tento levar da melhor maneira possível. Não é pela roupa que eu uso que estou dando liberdade para que isso aconteça. Tento deixar de lado e focar em outras coisas porque não vale a pena", reclamou.