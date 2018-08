Menino de um ano 'leva multa' por dirigir em Massachusetts, nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mãos ao alto, mocinho! Um policial de Malden, no estado de Massachusetts, EUA, "multou" um menino de 1 ano por dirigir sem licença de motorista.

A criança, Grayson Salerno, estava dirigindo um carro Mercedes vermelho de brinquedo na calçada, quando o policial parou sua viatura atrás dele e simulou multá-lo.

A mãe, Cori-Devan, compartilhou as fotos do acontecimento na sua conta do Facebook: "Grayson foi liberado com um aviso de fofura", ela escreveu no post.

Ela ainda brincou com o fato do filho estar usando uma camiseta que dizia "Eu literalmente não tenho ideia do que você está dizendo", o que não teria ajudado na situação.