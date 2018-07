Menopausa e Aumento do Peso

Adriana Pessoa

Uma das questões mais incômodas (para não dizer desesperadora) na vida da mulher que está passando pelo período do climatério/menopausa é o aumento do peso. Principalmente na região do abdome.

Esta preocupação é real e está relacionada a este momento em que ocorrem alterações no ciclo até a parada definitiva da menstruação. De forma fisiológica este fenômeno pode acontecer após os 40 anos, sendo que a idade média é 51,4 anos.

Perimenopausa/ Menopausa

A transição entre a idade fértil e a cessação definitiva de ciclos menstruais é denominada perimenopausa (ou climatério) e ocorre geralmente 4 anos antes da menopausa, a qual é a última menstruação da mulher. Esse período é permeado de sintomas que alteram a qualidade de vida.

A flutuação hormonal pode causar labilidade emocional, fogachos (os calores que surgem repentinamente), alteração do sono, secura vaginal, fragilidade óssea e mudança no perfil lipídico.

Aproximadamente 80% das mulheres apresentam sintomas como fogachos, mas apenas 20 a 30% procuram tratamento adequado1.

Aumento do Peso: consequência hormonal ou da idade?

Diversos pesquisadores já tentaram responder a questão se o aumento do peso está relacionado ao envelhecimento normal ou à menopausa. Um consenso é que com a idade há um acúmulo de 0.5 kg por ano, independente da alteração hormonal2.

No entanto, outras evidências científicas demonstraram que mulheres após a menopausa apresentam um aumento da cintura abdominal, assim como elevação da gordura corporal3,4.

Por que muitas mulheres ganham peso após a menopausa?

O motivo exato deste fenômeno ainda não foi bem definido. No entanto alguns fatores podem influenciar o aumento do peso nesta etapa da vida da mulher.

Exercício físico

Se existe um antídoto para este problema, um dos principais ingredientes é a prática de atividade física.

As mulheres que praticam exercícios regulares10 apresentam um menor IMC. Elas também sofreram menos de doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta e colesterol elevado.

Outra revisão11 publica em abril de 2018, validou a importância do exercício para melhora do peso nas mulheres na menopausa. Todos os tipos de atividade foram benéficos.

