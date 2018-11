Mensagens do WhatsApp podem ser apagadas a partir de segunda. Saiba como fazer uma cópia

Redação Bem Paraná

Não é boato. A partir do dia 12 de novembro, todas as mensagens de WhatsApp antigas que não estejam guardadas serão apagadas para quem usa o Sistema Android, Quem tem telefones da Apple, do sistema IOS, não precisa se preocupar. Em um comunicado na página do WhatsApp na internet, a empresa explicou que "para evitar a perda destes dados, recomendamos que se faça uma cópia de segurança dos seus dados no WhatsApp antes do dia 12 de novembro de 2018". "Você pode guardar suas mensagens e arquivos multimídia no Google Drive e, caso mude para outro telefone Android, poderá recuperar os arquivos", disse o WhatsApp a respeito do acordo com o Google.

A empresa recomenda, ainda, que se conecte o telefone a uma rede Wi-Fi antes de fazer a cópia de segurança no Google Drive, uma vez que "o arquivo pode variar de tamanho e consumir uma grande quantidade de dados móveis, gerando cobranças por parte da operadora de telefonia".

Como criar uma cópia de segurança do Google Drive

1) Abra o WhatsApp

2) Clique em "Menu" (os três pontinhos acima das conversas); depois em "Configurações"; depois em "Conversas"; e depois em "Backup de conversas".

3) Clique em "Fazer Backup". Note que, logo abaixo, há uma série de opções a serem configuradas pelo usuário. Você pode decidir a periodicidade destes backups, e se quer incluir vídeos.

4) Na maioria dos casos, a sua conta do Google já aparecerá no campo "conta". Se você não tiver conta, ou se esta não aparecer, clique em "adicionar conta".