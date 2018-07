Mercado aposta na tendência “40 são os novos 20 anos”

Ana Ehlert

Foi-se o tempo que, ao fazer 40 anos, as pessoas começavam a pensar em se recolher, pegar os chinelos e o pijama e viam no tricô o maior desafio do cotidiano. Há quem diga que a vida começa aos 40 e estes seriam os novos 20 anos. Verdade ou não, quem já ultrapassou essa barreira ri quando alguém tenta enquadrá-lo no perfil de 40 anos do século passado.

Por isso, é cada vez maior o número de serviços e produtos voltados para quem está próximo ou já chegou a essa fase. A 40 Mais Academia, especializada em atividades físicas para quem tem mais de 40 anos, trabalha com um programa específico para essa faixa etária. As aulas são montadas para que os instrutores trabalhem, no máximo, com turmas de oito alunos. Mas cada um tem um circuito de exercícios individual, de acordo com as necessidades e objetivos de cada aluno.

Izabel Santos Burko, proprietária da franquia curitibana, conta que o sucesso do programa se deve ao fato de apresentar essa proposta diferente das demais academias. “Aqui, as aulas são voltadas para desenvolver, mais do que qualquer coisa, a qualidade de vida de quem já passou dos 40 anos”, conta. Ela explica que, por ter um número limitado de alunos, os professores conseguem orientar e auxiliar cada aluno.

De acordo com Izabel, os alunos não têm uma ficha de exercícios como nas outras academias, mas sim um programa individual que é refeito com regularidade e de acordo com o avanço de cada aluno. “E, a cada novo exercício, o professor orienta o aluno sobre a mecânica do movimento”, conta.

Os programas são individuais e programados para serem realizados com a frequência de duas as três vezes por semana com preços de que vão de R$ 230 a R$ 320 mensais. O espaço também oferece aulas de pilates. A 40 Mais Academia fica na Rua Moyses Marcondes, 848 – Juvevê.

Informática

A Forever Young, que funciona no Centro Cívico, disponibiliza um programa de aprendizado de inglês e informática para que tem mais de 50 anos. Desde 2008, a escola oferece este tipo de aprendizado para o público mais maduro. Com o surgimento dos tablets e smartphones, este público é cada vez maior. Já o aprendizado do idioma Inglês vem da necessidade deste mesmo público se comunicar em viagens, agora frequentes nesta faixa etária.

Inglês

A escola Tea Time, com unidades no Batel e Alto da XV, oferece cursos de inglês para Maiores de 50 Anos. Para quem pensa em aprender o idioma ou quer apenas melhorar, a escola aceita matrículas durante todo o ano. A escola oferece o ensino da língua inglesa de maneira diferenciada para este público. Um exemplo, são workshops preparados para treinar o inglês com aplicação para o dia a dia. A ideia é que os alunos possam praticar a língua inglesa aprendendo a utilizar melhor os smartphones ou brincando com jogos de cartas para treinar a memória.

Nos dois primeiros meses do ano a escola disponibiliza o Clube do Tricô e prática de meditação, ambos com o objetivo de treinar a língua inglesa. A Tea Time funciona em duas unidades, uma no Batel e outra na Fábrika, no alto da XV, em Curitiba. A escola do Batel fica na Alameda Taunay, n.º 540, telefone 41 3203 9727, e a unidade do Alto da XV localiza-se na Fábrika, na Rua Fernando Amaro, n.º 60, telefone é 41 3044 0444.

Serviço:

40 Mais Academia

Rua: Moyses Marcondes, 848 – Juvevê.

Telefone: (41) 3408-4144

Forever Young 50 Mais

Rua: Roberto Barrozo, 1346

Telefone: (41) 3335 0001

Tea Time

Rua: Alameda Taunay, 540

Telefone: 41 3203 9727

Na Fábrika

Rua: Fernando Amaro, 60

Telefone: (41) 3044 0444