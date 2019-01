Mercado espera assinatura de MP da Previdência ainda para esta semana

Redação Bem Paraná com assessoria

É esperada ainda para esta semana a assinatura da Medida Provisória que irá deflagrar a investigação de todos os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Anuciada nesta semana, a ideia é de tornar as regras previdenciárias mais duras para benefícios como o auxílio-reclusão.

O texto já foi encaminhado pela equipe econômica para a Casa Civil e aguarda os últimos ajustes técnicos antes de ser assinado pelo presidente. Alvo de críticas de Bolsonaro, o auxílio-reclusão é pago para dependentes do trabalhador preso. Hoje não há carência (período mínimo de contribuições) para ter direito ao benefício. O texto elaborado pelos técnicos do governo e que depende do sinal verde do Palácio do Planalto prevê uma carência de 24 meses.

Uma versão mais branda - com período mínimo de 12 contribuições - chegou a ser formulada pela equipe do Ministério da Economia.

Essa Medida Provisória é a primeira ação da equipe econômica do governo Bolsonaro em torno da Previdência. A ideia é dar uma primeira sinalização à sociedade e aos servidores de que o Executivo está fazendo sua parte para diminuir o rombo fiscal na área, buscando inclusive coibir fraudes.

Por isso, além da fiscalização, a MP endurece regras para ter acesso a alguns benefícios do INSS.

O impacto econômico, contudo, ainda é considerado baixo, em torno de R$ 9,3 bilhões em economia. O valor corresponde a 4,2% do déficit previsto no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para este ano, que deve bater em R$ 220 bilhões.

O ministro da Economia Paulo Guedes chegou a falar na possibilidade de a iniciativa representar uma redução de despesas de R$ 17 bi a R$ 20 bi por ano. Mas medidas em estudo pela equipe econômica nos últimos dias foram descartadas.

Para viabilizar a operação, a medida provisória estabelece o pagamento de um bônus de R$ 57,50 a técnicos e analistas do seguro social que identificarem irregularidades em aposentadorias e pensões.

Aposentadoria rural

O texto também muda regras para pedir a aposentadoria rural.

Para comprovar o tempo de trabalho, passa a ser necessária uma autodeclaração homologada por entidades públicas credenciadas pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (Pronater).

Atualmente, o trabalhador tem que apresentar uma declaração do sindicato rural. O conjunto de regras, segundo o discurso do governo, pretende corrigir distorções legais que abrem brechas para pagamentos considerados indevidos.

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou na semana passada que mais de 2 milhões de benefícios pagos pelo INSS têm indícios de fraude e precisam ser auditados.

As alterações previstas na MP passam a valer assim que o texto receber o aval do presidente e for publicado no Diário Oficial da União. A MP, então, deve ser encaminhada ao Congresso, que precisa dar o aval ao pente-fino e às mudanças nas regras do INSS.