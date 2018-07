Mercado estima abertura de 22,5 mil vagas de estágios

Da redação

Apesar da crise financeira vivida nos últimos anos, uma boa notícia é dada aos estudantes. De acordo com levantamento realizado pelo Nube - Núcleo Brasileiro de Estágios, 22,5 mil oportunidades serão abertas até setembro, dando início à 2ª Temporada de Estágios. Dados apontam melhoria pelo segundo ano consecutivo.

Para quem está no ensino médio e técnico, serão 4 mil chances, resultado 5,3% maior em relação à mesma época do ano anterior. Para os universitários, houve uma ascensão de 8,8%, ou seja, 18,5 mil vagas. Motivada pelo aumento no número de novas contratações, o período “pós-férias” é o momento propício para quem procura sua colocação no mundo dos negócios.

Ainda distante das 24 mil chances de 2014, é fundamental reconhecer a recuperação significativa depois das quedas de 7,5% e 14,4%, sofridas entre 2015 e 2016. “Já de olho na retomada da economia, as empresas começam a investir em seus futuros talentos. Sendo assim, o aumento de vagas é inevitável”, explica a gerente de treinamentos do Nube, Yolanda Brandão.

Portanto, quem tem vontade de aprender e se mostrar esforçado, conseguirá conquistar seu espaço. “Essa é a hora ideal para se aprimorar e evoluir. Quem até agora não tinha se colocado no mercado e aproveitou o mês de julho para descansar, deve ir em busca de uma posição de sucesso”, aconselha.

Embora sejam mais oportunidades nessa época, muitos estudantes não obtém êxito em suas buscas. “Falta investimento nesses jovens com grande potencial. Com mais de 8 milhões de alunos no ensino superior e outros 9,6 milhões no ensino médio ou técnico, somente 1 milhão deles estagia, segundo a Abres - Associação Brasileira de Estágios”, afirma Yolanda.

Como conquistar vaga em um programa de estágio

1 Crie um currículo bem elaborado

Para passar pelo primeiro funil do processo seletivo, o currículo para estágio precisa ser bem elaborado e conter informações verdadeiras. O recrutador sabe que quem busca estágio está em formação e raramente terá experiência profissional. No entanto, há requisitos muito valorizados, como por exemplo, aulas extracurriculares, trabalho voluntário, palestras, workshops e oficinas, cursos, intercâmbio e idiomas. Esses aspectos são relevantes na etapa de seleção de currículos.

2 Estude português

Se o inglês fluente é importante, mais importante ainda é dominar o português, a língua natal. Infelizmente, os erros gramaticais são muito comuns em redações. E a escrita só melhora por meio da leitura e da prática. Quanto mais ler e escrever, melhores será a redação.

Erros de pronúncia e informalidade em excesso podem demonstrar despreparo e até imaturidade. No caso do uso de gírias, é preciso entender qual é a cultura da empresa contratante. Há muitas que não se importam com isso.

3 Estude a empresa e o mercado em que atua antes da entrevista

A lição de casa é visitar o site e dar uma busca em tudo que tem a ver com a empresa para a qual se vai candidatar, inclusive saber o que está acontecendo no segmento. Essa atitude demonstra interesse na vaga e comprometimento.

Alguns recrutadores podem perguntar como foi a preparação para a entrevista ou até para o processo seletivo como um todo.

4 Prepare-se para falar sobre você

Quem trabalhou na empresa júnior da faculdade, terá vantagens sobre os concorrentes. Trabalhos voluntários ou outras iniciativas contam. O importante é ter em mente e identificar qual foi o papel nessas situações e qual foi o resultado obtido. Também é fundamental saber falar sobre quais são os objetivos profissionais e o motivo de querer trabalhar para a empresa e se está mesmo preparado para assumir a vaga. Vale ensaiar as respostas. Isso fará toda a diferença!

5 Seja pontual

Chegar atrasado a uma entrevista pode demonstrar desorganização e falta de comprometimento. Caso ocorra algum imprevisto no trajeto, avise o quanto antes a empresa e, se necessário, negocie novos horários.

6 Use roupas adequadas

A roupa é responsável pela primeira impressão que causamos nas pessoas, tanto positiva quanto negativa. Para não errar, melhor pesquisar sobre o ambiente e a cultura da empresa antes da entrevista. Use o site para verificar essa informação. Há empresas super informais e outras que têm um “dress code” bem definido e restrito.

7 Fique atento aos requisitos

Independente do porte da empresa e da complexidade do processo seletivo, todas buscam candidatos que atendam aos requisitos técnicos (hard skills) da vaga e também às competências comportamentais (soft skills) compatíveis com a empresa, o time e a função que vai exercer. Por isso, antes de se inscrever no processo seletivo, é importante checar quais são os requisito para a vaga pretendida.