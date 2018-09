Mercado Municipal de Curitiba ganha nova pintura e terá boulevard gastronômico

SMCS

O Mercado Municipal está passando por uma remodelação externa, com nova pintura e a transformação dos corredores de passagem, junto à calçada da Rua General Carneiro, em um amplo boulevard, com cafés e restaurantes para maior convivência dos clientes. As obras de revitalização do espaço da Prefeitura estão sendo custeadas pela Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba (Ascesme) e deverão ser finalizadas na segunda quinzena de outubro.

De acordo com o secretário municipal do Abastecimento, Luiz Gusi, a renovação da fachada do Mercado Municipal é uma antiga reivindicação dos comerciantes do espaço. “Há mais de dez anos, os permissionários pedem e eles mesmo se comprometeram a custear toda a obra”, salienta ele.

A Ascesme investe R$ 400 mil na remodelação e pintura da área externa do tradicional espaço. O projeto é do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) feito em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab).

“A obra de revitalização da General Carneiro trará um impacto positivo e a nova cor amarela da fachada condiz mais com o que hoje representa o Mercado Municipal, que completou em agosto 60 anos”, afirma Mario Shiguemitu Yamasaki, presidente da Ascesme. “Nós recebemos visitantes de todo o Brasil. O mercado é um ponto turístico e a revitalização vai aumentar a visibilidade e circulação do espaço”, acredita ele.

Yamasaki avalia também que a revitalização deverá melhorar a estrutura e a segurança do Mercado Municipal. “Em abril deste ano, ocorreu um arrombamento na entrada da Rua General Carneiro, com furto de nove lojas. Os prejuízos chegaram a R$ 20 mil para os comerciantes”, conta o presidente da Ascesme.

As obras de remodelação da fachada da Rua General Carneiro estão sendo realizadas à noite para não atrapalhar o movimento comercial e nem colocar em risco a segurança dos clientes. Para que o setor do Mercado Municipal seja transformado em um amplo boulevard, estão sendo instalados brises basculantes sob os arcos da fachada da General Carneiro, que servirão de quebras-sol durante o dia possibilitando a retirada dos toldos existentes nas lojas da ala lateral do mercado. Quando fechados, os brises garantirão mais segurança ao espaço.

Revitalização da região

O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento explica ainda que a renovação externa do Mercado Municipal se integra a um conjunto de ações da Prefeitura planejadas para revitalizar toda a região e melhorar as condições de vida da população. “A reabertura do Restaurante Popular do Capanema, em janeiro, deu início a esta grande transformação no entorno. Também estamos criando, em parceria com a Ascesme, um banco de alimentos do Mercado Municipal, que irá destinar hortifrutigranjeiros que deixam de ser comercializados, diariamente, para os programas sociais mantidos pela FAS (Fundação de Ação Social) e destinados as pessoas em situação de rua”, destaca ele.

A presidente da FAS, Elenice Malzoni, observa que a Prefeitura realiza periodicamente uma ação integrada de vários órgãos para sensibilizar os moradores em situação de risco da região do Mercado Municipal sobre a importância de participarem dos programas e serviços ofertados pelo município para essa população. Ela conta que, diariamente, equipes da Prefeitura percorrem a região para fazer abordagem social junto às pessoas em vulnerabilidade.

“As equipes, baseadas na unidade de Resgate e Cidadania junto ao Restaurante Popular do Capanema, percorrem todos os dias a região, fazem o cadastramento, oferecem acolhimento e outros encaminhamentos, inclusive para tratamento de saúde, emissão de documentos pessoais, capacitação profissional e até para vagas de emprego”, enumera Elenice.

Ela frisa, no entanto, que este trabalho não é apenas durante as obras no Mercado Municipal. “É uma ação contínua que a FAS desenvolve em prol dessa população, buscando vincular essas pessoas aos serviços gratuitos oferecidos pelo município”, reforça.

Elenice recorda ainda que, no mês passado, a Prefeitura realizou um grande mutirão de atendimento às pessoas em situação de risco, na própria Rua General Carneiro, que reuniu as equipes da FAS e das secretarias municipais de Saúde (com a unidade móvel Consultório na Rua) e do Meio Ambiente (com a Rede de Proteção Animal). “Apenas, naquele dia, foram atendida 43 pessoas”, afirmou a presidente da FAS. Estima-se que cerca de 160 pessoas em situação de risco pernoitam junto ao Mercado Municipal.