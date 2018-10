Mercado prevê inflação mais perto do centro da meta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado voltou a aumentar as contas para a inflação neste ano diante de maior alta esperada para os preços administrados, mas sem alterar o cenário para taxa básica de juros, de acordo com a pesquisa Focus do BC divulgada nesta segunda-feira, que ainda não incorporou o resultado das eleições presidenciais.

O levantamento mostrou que a projeção para o IPCA em 2018 agora é de uma alta de 4,40%, de 4,30% na semana anterior, com os preços administrados subindo 7,73%, de 7,60% estimados antes.

Para 2019 a perspectiva permaneceu em 4,20%, com os preços administrados subindo 4,80%.

O centro da meta oficial para este ano é de 4,50% e, para 2019, de 4,25%. A margem de tolerância para ambos os anos é de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Não houve mudanças nas expectativa para o câmbio, com o dólar calculado a R$ 3,89 em 2018 e a R$ 3,83 em 2019.

Para a alta do PIB (Produto Interno Bruto), a estimativa para este ano foi diminuída em 0,01 ponto percentual, a 1,34%, e a para 2019 permaneceu em 2,50%.

O levantamento semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que não mudou a perspectiva de que a Selic terminará este ano a 6,5% e 2019 a 8%.