Mercado receberá bem resultado do 1º turno, mas necessidade de reformas preocupa, diz economista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para a economista Alessandra Ribeiro, sócia da consultoria Tendências, o mercado vai receber bem o resultado do primeiro turno, com forte liderança do candidato Jair Bolsonaro (PSL), e deve haver alta dos preços dos ativos de modo geral.

No entanto, a situação econômica sera difícil em 2019 e a necessidade de reformas "deve colocar uma faca no pescoço do futuro presidente", diz a economista.

Ela acha que o candidato que sair vencedor deve apresentar uma reforma da Previdência.

No caso de Fernando Haddad (PT) ser eleito, o modo "petista" de atuar na economia deve fazer com que medidas como a concessão de crédito barato sejam reeditadas.

Caso Bolsonaro seja o escolhido no segundo turno, o economista Paulo Guedes deve manter o tripé econômico, a responsabilidade fiscal e o Banco Central independente, mas seu plano econômico "em nenhum momento para em pé", diz Ribeiro.

Para ela, o começo do governo de Bolsonaro deve ser mais positivo do ponto de vista de possíveis impactos na economia, mas há pontos sensíveis, como a dificuldade de governar.

"Não é a habilidade de atrair partidos que nos preocupa, mas o gerenciamento do presidencialismo de coalizão", diz a economista. "Vemos um presidente que chega ao fim do mandato de modo bastante complicado."

"Com a vitória do centro, prevíamos alta média de 2,8% para a economia até 2022. Agora, deve ficar abaixo de 2%", afirma Ribeiro.