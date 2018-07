Mercadoteca lança feira semanal de orgânicos e pescados

Redação Bem Paraná

Uma feira reúne produtos orgânicos e pescados frescos na Mercadoteca, todas as quintas-feiras, a partir desta semana. Realizada em parceria com a A Maçã Organic Boutique e Pedro Pescados, vai oferecer mais de 80 produtos orgânicos certificados e dezenas de tipos de peixes, camarões e outros frutos do mar para serem preparados em casa. O horário de funcionamento é das 11h às 19h.As frutas, verduras, legumes e outros produtos orgânicos selecionados pela A Maçã vem em sua maioria de propriedades locais, mas há também alguns itens do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além das opções in natura, vão para as prateleiras kits com itens pré-preparados e higienizados como spaghetti de abobrinha e ingredientes para saladas, sopas e yakissoba. Geleias e molho de tomate assinados pela A Maçã também integram o cardápio.A Pedro Pescados, por sua vez, participa com um caminhão que oferece uma grande variedade de peixes frescos, como salmão, côngrio rosa, merluza e tilápia. Também não faltam pedidas diferentes como camarão, polvo e siri - estes dois últimos são os únicos congelados.

Feira de Orgânicos e Pescados da Mercadoteca

Data e horário: toda quinta-feira, das 11h às 19h

Endereço: Mercadoteca - Rua Paulo Gorski, 1309 - Mossunguê, Curitiba - PR