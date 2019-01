Mercadoteca tem Parque Labirinto para os pequenos nas férias de janeiro

As férias de janeiro ganham uma nova programação para as crianças na Mercadoteca. O espaço gastronômico e cultural conta com o Parque Labirinto, uma ação da empresa Casa Labirinto. São jogos e brincadeiras que buscam trabalhar de forma lúdica e interativa o desenvolvimento dos pequenos de três a 12 anos. A atração está aberta de terça a sexta-feira das 16 às 20h, sábado das 13h às 21h, e nos domingos das 13h às 20h, até dia 27 (domingo).



Criada em 2008, a Casa Labirinto tem uma proposta de desenvolver atenção, criatividade, expressividade e autonomia em crianças a partir de atividades divertidas. Em 2015, foi reconhecida pelo Ministério da Educação como uma instituição inovadora e criativa na educação básica. Com o Parque Labirinto, leva à Mercadoteca esta experiência. O labirinto conta com jogos ao longo do caminho até o centro, desde a elaboração do próprio percurso com tijolos de espuma, até desafios e uso de fantasias. Do lado de fora, outras brincadeiras, como espadas, cozinha de brinquedo e oficinas artísticas, tudo monitorado por arte-educadores. Os pequenos escolhem as atividades que querem fazer, exercendo autonomia na hora de se divertir e interagir com outras crianças.



O Parque Labirinto tem diferentes formas de participação, a partir do uso em meia hora até pacotes. A participação de meia hora sai a R$ 20, enquanto a de uma hora é R$ 30 e duas, R$ 50. Pode-se fazer um pacote para dois dias da semana (R$ 80) ou três dias (R$ 100). Há também o pacote Dia Livre, que pode ser usado em qualquer data no fim de semana, a R$ 60. O acesso livre durante toda a temporada fica por R$ 300.





Parque Labirinto na Mercadoteca



Data: de 22 a 27 de janeiro, de terça-feira a domingo

Horário: terça a quinta-feira das 16h às 20h, sábados das 13h às 21h e domingos das 13h às 20h

Valor: a partir de R$ 20 meia hora até pacote com acesso livre para a temporada a R$ 300

Endereço: Rua Paulo Gorski, 1309 - Mercadoteca - Mossunguê, Curitiba – PR