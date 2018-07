Mercedes anuncia renovação de contrato de Hamilton por dois anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Mercedes anunciou nesta quinta-feira (19) a renovação de contrato de Lewis Hamilton. O piloto britânico seguirá com a escuderia alemã para as temporadas de 2019 e 2020 da Fórmula 1.

"Faço parte da família da Mercedes e nunca estive tão feliz dentro de uma equipe como estou agora. Estou ansioso para ganhar mais no futuro e brilhar ainda mais para a ‘estrela de três pontas’. Estou muito confiante de que a Mercedes é o lugar certo para estar nos próximos anos", declarou Hamilton.

Após o anúncio oficial, o piloto foi ao Instagram e usou sua conta pessoal para comemorar a renovação.

"Estou na família Mercedes desde 1998. Sou eternamente grato por seu apoio contínuo, amor inabalável e proteção ao longo desses anos. Estou incrivelmente orgulhoso do que alcançamos juntos e ainda mais animado com o que alcançaremos juntos no futuro. Não há lugar melhor para mim do que exatamente onde estou. Um grande obrigado à equipe pela paciência e ao Toto por confiar em mim. Nós ganhamos e perdemos juntos sempre. Um brinde ao futuro", publicou Hamilton, referindo-se a Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes.

Desde que ingressou na Mercedes em 2013, Hamilton conquistou três campeonatos mundiais e 44 Grande Prêmios de Fórmula 1. Até o final de 2020, ele completará oito temporadas como piloto da equipe alemã.

"O que eu mais gosto de trabalhar com ele é saber sobre o homem dentro do capacete de corrida: sua busca incansável por auto aperfeiçoamento, sua inteligência emocional e sua lealdade para com aqueles que o cercam", disse Wolff.