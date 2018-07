Mercedes-Benz Classe S, conforto de primeira classe

O Classe S, modelo topo de linha da Mercedes-Benz, é referência mundial em sofisticação e conforto. Sua versão repaginada, apresentada no Brasil no último trimestre de 2017, ocupa atualmente a liderança do segmento com 18 unidades emplacadas nos primeiros cinco meses do ano. O modelo é comercializado em três versões: S 560, AMG S 63 L e AMG S 65 L. Todas elas têm o chassi alongado. Os preços partem de R$ 769,9 mil, indo até R$ 1.16,9 milhão. A versão S 560 vem equipado com motor V8, que entrega 469 cv de potência e 71,3 kgfm de torque. De acordo com a fabricante, consome cerca de 10% menos combustível que o da antiga configuração S 500. Tal ocorre por conta da desativação simultânea de quatro cilindros conforme a demanda. O motor AMG V8 4.0 com desativação de cilindros equipa a versão AMG S 63 L. O propulsor substitui o 5.5 biturbo e gera 612 cv de potência. Já a configuração de topo AMG S 65 L vem equipada com motor 12 cilindros que rende 630 cv de potência e 101,9 kgfm de torque. O novo Classe S tem grade dianteira com três travessas duplas cromadas, bem como barras verticais com acabamento em preto. Além disso, conta com novas lanternas em LED na traseira e sistema adaptativo que controla a intensidade dos faróis altos de forma com que não ofusquem condutores de outros veículos. No interior o sedã tem dois displays de alta resolução, cada um com uma tela de 12,3", que formam painel panorâmico. Além do acabamento esmerado, o proprietário pode escolher 64 cores distintas para iluminar o ambiente. Há também vários recursos que auxiliam na condução autônoma, denominada pela Mercedes de Intelligent Drive. O veículo conta, inclusive, com ajuste automático da velocidade antes de curvas fechadas ou cruzamentos. Também tem o sistema PRE-SAFE Sound que, segunda a montadora, “repara ouvido humano para o provável ruído causado por um acidente se houver risco de colisão”.