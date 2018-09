"Merecemos a punição", diz Mourinho após United levar empate do Wolves

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Mourinho admitiu o mau rendimento do Manchester United no empate por 1 a 1 diante do Wolves, no Old Trafford, neste sábado (22), em confronto disputado pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Para o treinador, faltou vontade à sua equipe, que mereceu sofrer o gol de João Moutinho, depois de inaugurar o marcador com o brasileiro Fred.

"Acho que o resultado é justo. Eles mereceram o ponto e merecemos a punição de apenas conseguir um ponto. Eles começaram melhor, eram mais agressivos, tinham mais intenção e eu não sei porque, mas eles estavam mais motivados. Acho que o Wolves jogou como eu gosto de jogar, que é como uma final da Copa do Mundo", disse o português logo após o término da partida.

Mourinho também atribuiu o resultado negativo à falta de movimentação de seus atacantes. Para o treinador, o time ofensivamente foi burocrático. "Eu esperava mais dos meus atacantes. Não havia criatividade, movimento ou dinamismo suficientes. Nosso desempenho não foi consistente, não criativo e não dinâmico", criticou.

Na quinta posição da Premier League, o Manchester United soma 10 pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O próximo compromisso dos Red Devils será o contra o Derby County, na próxima terça-feira (25), em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa.