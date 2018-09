Mês da Literatura termina com balé Guaíra, Milton Hatoum e exposição

Da redação

Hoje, o 3º Mês da Literatura encerra a programação que percorreu várias cidades o Paraná. Para este último dia de eventos, estão marcadas diversas apresentações no Palácio Iguaçu, a partir 17h30, entre elas, o encerramento da exposição “Meu Coração de Polaco Voltou”, sobre Paulo Leminski.

Entre as atrações está a performance do Balé Teatro Guaíra, que apresenta uma coreografia da música “Filho de Santa Maria”, do cantor e compositor Itamar Assumpção.

Também acontece uma série de homenagens ao escritor paranaense Paulo Leminski: na ocasião, o ator Aldice Lopes irá declamar textos desse importante poeta literário, tradutor e professor brasileiro. Já o músico Marcyo Luiz irá interpretar na sua voz e violão a música “Valeu”, considerado um “hino” dentro as obras de Leminski, cantada por vários artistas e escrita no final dos anos 70, época de uma geração que nasceu sob a ameaça da bomba atômica.

A exposição Palavras do Paraná, em parceria com a UFPR, traz uma série de imagens que mostram detalhes das obras de onze escritores paranaenses de grande projeção, como a poeta Júlia da Costa (1844-1911) e o contista Dalton Trevisan, hoje com 92 anos, premiado no Brasil e no Exterior por renovar o conto em língua portuguesa.

Hoje, Milton Hatoum conversa com o público no Colégio Estadual do Paraná sobre temas ligados ao universo literário e suas principais obras, com foco no livro Relato de um certo Oriente, que a partir de 2018 integra a lista de livros do vestibular da Universidade Federal do Paraná.

Programação:

26/09

9h - Caravana Literária Milton Hatoum

Colégio Estadual do Paraná

Av. João Gualberto, 250 / Curitiba

9h30 - Caravana Literária Rodrigo Ciríaco

Colégio João Theotônio

Av. João Viotto, 804 / Moreira Sales

17h30 - Encerramento Mês da Literatura

Dia 26 de setembro, às 17h30

Entrada gratuita

Palácio Iguaçu

Praça Nossa Senhora de Salette, s/n - Centro Cívico, Curitiba.

27/09 a 29/09

14h - VI Encontro Internacional de Contadores de Histórias

Biblioteca Pública do Paraná

Rua Cândido Lopes, 133, Centro / Curitiba

Inscrições e informações: (41) 4141-2018

Até 30/09

Exposição Contadores de História

Biblioteca Pública do Paraná

Rua Cândido Lopes, 133, Centro / Curitiba

09/10

Exposição Palavras do Paraná

Campus Agrárias

Rua dos Funcionários, 1540 - Juvevê / Curitiba

Mais informações:(41) 3350-5620/5800