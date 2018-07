Mês de cinema, colônia de férias, arte e ficção científica

SMCS

Filmes, cursos, colônia de férias e exposições são algumas das opções de lazer nos espaços da Fundação Cultural para o período das férias escolares. A Cinemateca exibirá curtas voltados para o público infantil. Na área de artes visuais, a Gibiteca está com as mostras sobre os 10 anos de Dogzilla e as Editoras de Quadrinhos de Curitiba. O espaço também promoverá Colônia de Férias e o Jedicon, encontro para apreciadores da saga criada por George Lucas. E no Museu Municipal de Arte (MuMA) está em cartaz uma exposição sobre a cultura do skate.

A partir do dia 19 de julho, a Cinemateca exibe uma seleção especial de curtas para crianças. A Mostra de Cinema Infantil acontece nos dias 19, 20, 24, 25 e 26 de julho, sempre às 15h. O evento tem classificação livre e entrada franca. A programação faz parte da 6ª Edição do Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba.

O Museu de Arte Municipal (MuMA), no Portão Cultural, recebe no dia 21 de julho, sábado, das 10h às 20h, mais uma edição do encontro JEDICON PR 2018. O evento tem parceria com a Gibiteca e é voltado para fãs da saga de George Lucas e amantes de ficção científica. A proposta do encontro é apresentar o fã clube para novos e antigos apreciadores. Com palestras, concursos, oficinas, atividades lúdicas, exibição de fã-filmes e exposição de itens colecionáveis, o encontro tem classificação livre e entrada gratuita. A programação completa do JEDICON está disponível em: https://www.facebook.com/conselhojedipr/.

No sábado seguinte, (28/07), das 15h às 18h, o Shinobi Spirit promove o evento “Titãs – Encontro de Heróis” no Cinema Cinesystem do Shopping Total. A programação ocorre em virtude da estreia do filme "Jovens Titãs". Haverá concurso de fantasias e cosplayers, apresentação de dança e quiz. E em parceria com a Gibiteca de Curitiba, abre a exposição "Jovens Titãs". Ilustrações dos personagens do novo filme em bico de pena, aquarela, stencil, lápis de cor, pintura digital, entre outras técnicas criadas pelos quadrinista curitibanos ficarão em cartaz até o dia 30 de agosto. O evento tem entrada franca.

Cursos e Colônia de férias

Nestas férias, a Gibiteca de Curitiba oferece opções para crianças interessadas em aprender a desenhar. De 24 a 27 de julho acontecerá a Colônia de Férias da Gibiteca, com curso de HQ. A aula vai abordar a produção básica de uma HQ à partir da construção de um personagem e de uma narrativa em forma de tira e a sua colorização. Serão quatro dias de curso, das 14h às 17h, cada dia com um professor diferente da Gibiteca. As inscrições custam R$ 55 e podem ser feitas pelo telefone 3321-3250.

Atrelado ao lançamento da sua HQ: “HQ de 1000 faces”, o quadrinista Marcel K. Mori oferece gratuitamente na Gibiteca a Oficina de Tiras na tarde do dia 28 de julho (sábado). Marcel é conhecido pelas suas HQS “Last RPG” e “Maki” publicadas pela editora “Lobo Limão”. Sua última HQ lançada na Gibiteca tem como diferencial a interação do leitor que pode criar personagens e desenhá-lo em situações ao longo da revista. As inscrições para a oficina devem ser feitas pelo telefone 3321-3250 ou pessoalmente na Gibiteca. A idade mínima para participar dos cursos é 9 anos e as vagas são limitadas.

Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história dos quadrinhos em Curitiba vale a pena conferir as exposições “10 anos de Dogzilla” e a mostra “Editoras de Quadrinhos de Curitiba”. Ambas apresentam um panorama dos quadrinhos da cidade e estão na Gibiteca de Curitiba. A mostra tem entrada franca.

Na Administração Regional do Boa Vista o Núcleo da FCC promove, de 25 a 27 de julho, a Colônia de férias de Mangá. Serão duas turmas: das 13h às 15h30 e das 16h às 18h30. As vagas são limitadas. As inscrições custam R$55 reais. Maiores informações pelos telefones: 3313-5685 e 99683-6648.

Exposição sobre o skate

De terça a domingo, das 10h às 19h, está em cartaz no MuMA, no Portão Cultural, a exposição “Curitown – a Cultura do Skate em Curitiba”. A mostra destaca o universo cultural que envolve skate como fotografia, vídeo, marcas, fábricas, campeonatos, nomes de destaque e pioneiros do skate na cidade, considerada a capital do skate do Brasil durante as décadas de 1990 a 2000. A mostra é composta por uma linha do tempo que destaca os principais acontecimentos das décadas de 1970 a de 2000; um documentário sobre a cultura do skate de Curitiba a partir dos depoimentos de skatistas pioneiros chegando até os campeões mundiais; obras de skatistas que desenvolvem trabalho nas artes visuais e fotografias de skatistas que se especializaram neste segmento. A exposição tem entrada gratuita.

Confira a programação de férias promovida pela Fundação:

Festival de Cinema Infantil na Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174)

Entrada franca

19/07 às 15h – CURTA CRIANÇA 3

O AVÔ DO JACARÉ (BR, 2009, ficção, 15’) Direção: Christian Saghaard e Flavia Thompson

CONTATOS SIDERAIS ANTES DO COLEGIAL (BR, 2009, ficção, 15’) Direção: Ale Machado

O IMAGINANTE QUARTO DA VOVÓ (Br, 2009, ficção, 16’) Direção: Marcela Arantes

A GARRAFA DO DIABO (BR, 2009, ficção, 15’) Direção: Fernando Coimbra

REISADO MIUDIM (BR, 2008, ficção, 13’) Direção: Petrus Cariry

O FAROL DE SANTO AGOSTINHO (BR, 2006, ficção, 15’)

AS FADAS DA AREIA (BR, 2008, ficção, 16’)



20/07 às 15h – CURTA CRIANÇA

UMA JANGADA PARA BRUNA

(CE, 2004, ficção, cor, 13’) Direção: Petrus Cariry

DONA CARMELA

(CE, 2004, ficção, cor, 13’) Direção: Iziane Figueiras Mascarenhas

poderosa contadora de histórias dos nossos dias – a televisão.

AS ANDANÇAS DO SENHOR SOBRE A TERRA

(RJ, 2005, animação, cor, 13’) Direção: Betse de Paula

TAMPINHA

(MG, 2004, ficção, cor, 13’) Direção: João Batista Melo

SÃO JOÃO DO CARNEIRINHO

(RJ, 2004, ficção, cor, 13’) Direção: Tarcísio Lara Puiati

TAINÁ-KAN, A GRANDE ESTRELA

(RJ, 2006, animação, cor, 15’) Direção: Adriana Figueiredo

O MOLEQUE

(SP, 2004, ficção, cor, 13’) Direção: Ari Candido Fernandes



24/07 às 15h – CURTAS INFANTIS (Brasil, curtas, livre)

O MISTÉRIO DO CACHORRINHO PERDIDO

MÃOS DE VENTO E OLHOS DE DENTRO

MINHA RAINHA

A PESTE DA JANICE

RAUL DA FERRUGEM AZUL



25/07 às 15h – VISÕES DA INFÂNCIA (Brasil, curtas, livre)

A DISTRAÇÃO DE IVAN

A INVENÇÃO DA INFÂNCIA

TEMPO DE CRIANÇA

FILHOS DO TREM

FEIJÃO COM ARROZ

PRINCÍPIO DA INCERTEZA

O MELHOR LUGAR

26/07 às 15h – ANIMAÇÕES PRA CRIANÇAS (Brasil, curtas, 7 anos)

ELE

FRANKSTEIN PUNK

ÍCARUS

O NATAL DO BURRINHO

PAJERAMA

PEIXE FRITO

RUA DAS TULIPAS

Gibiteca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Centro)

Colônia de férias na Gibiteca (25 vagas limitadas)

Professores: João, Ariel, Douglas e Hosana.

Data: de 24 de julho (terça) a 27 de julho (sexta)

Horário: das 14h às 17h

Valor: R$ 55,00 (os 4 dias)

Faixa etária: a partir de 9 anos

Mais informações: 3321-3250

Oficina de tiras com Marcel k. Mori (25 vagas limitadas)

Professores: Marcel k. Mori

Data: 28 de julho

Horário: das 14h às 17h

Valor: gratuito

Faixa etária: a partir de 9 anos

Mais informações: 3321-3250

Exposições 10 Anos de Dogzilla e Editoras de Quadrinhos de Curitiba

Dias e horários de visitação: de terça-feira a sábado, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Entrada franca

Núcleo da FCC na Regional Boa Vista (Avenida Paraná, 3600)

Colônia de férias com curso de Mangá

Data: 25, 26 e 27 de julho

Horários: das 13h às 15h30 (turma 1)

Das 16h às 18h30 (turma 2)

Valor: R$ 55,00 (os 3 dias)

Faixa etária: a partir de 7 anos

Maiores informações: 3313-5685 e 99683-6648

MuMA – Museu Municipal de Arte (MuMA) – Portão Cultural (Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão)

JEDICON PR 2018 no MuMA

Data: 21 de julho (sábado)

Horário: das 10h às 20h

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/169044740408170/

Entrada franca

Exposição Curitown – A Cultura do Skate em Curitiba

Dias e horários de visitação: de terça a domingo, das 10h às 19h

Entrada Gratuita



Cinema Cinesystem do Shopping Total (Rua Itacolomi, 292 - Portão)

Titãs - Encontro de Heróis no Cinesystem e Exposição de ilustrações com o tema (evento na estreia do filme Jovens Titãs em Parceria com a Gibiteca)

Data: 28 de julho

Horário: das 15h às 18h

Entrada franca

Classificação livre