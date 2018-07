Mesa de debates no MAM-SP discute sexualidade a partir de obras do artista Ismael Nery

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MAM (Museu de Arte Moderna) de São Paulo está, desde maio, com uma exposição das obras do pintor brasileiro Ismael Nery (1900-1934), conhecido por representar figuras que mesclam o feminino e o masculino. A exposição se encerra em 9/8.

A fim de discutir as questões de gênero e sexualidade nas pinturas do artista, o MAM convidou a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo para organizar três mesas de debates sobre o tema.

Professores, psicanalistas e o curador da exposição, Paulo Sergio Duarte, vão debater os impactos da obra do autor na história da arte e seus desdobramentos na cultura e na psicanálise.

Os debates ocorrem nos dias 26 de julho e 2 e 9 de agosto, sempre às 20h, no auditório do MAM (Parque do Ibirapuera, av. Pedro Álvares Cabral, portão 3).

O evento é gratuito. Para participar é necessário fazer a inscrição pelo site https://sbpspsistemas.websiteseguro.com/psicorreio/emailmarketing/2018/agosto/ismaelnery-dcc/ficha_inscricao.html