Mesmo com candidatura indeferida, Garotinho estará nas urnas

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ainda que considerado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em decisão tomada nesta quinta-feira (27), Anthony Garotinho, que tenta concorrer ao governo do Rio de Janeiro, estará nas urnas no dia 7 de outubro.

Isso porque, segundo o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro), já foi feito o processo de inseminação das urnas, não sendo mais possível excluir o candidato. Sua situação constará como "indeferido com recurso" e os votos a ele serão considerados nulos, a menos que a decisão do TSE seja revertida.

O TSE confirmou decisão do TRE, que afastou Garotinho da corrida eleitoral em função da Lei da Ficha Limpa no início do mês. Ele foi condenado por improbidade administrativa em maio deste ano, sob acusação de fraudes na saúde durante o mandato de sua mulher, Rosinha Garotinho (2003-2006), que geraram mais de R$ 234 milhões de danos ao erário.

A defesa do ex-governador informou que busca liminar na Justiça para suspender esta condenação, tendo entrado com medida cautelar no STJ (Superior Tribunal de Justiça). A depender desta decisão, segundo seus advogados, será definido se Garotinho entrará com recurso no próprio TSE ou no STF (Supremo Tribunal Federal).

Em entrevista concedida a jornalistas em seu apartamento no Flamengo, zona sul do Rio, o ex-governador voltou a afirmar que é perseguido pela Justiça, que teria o objetivo de beneficiar Eduardo Paes (DEM), primeiro colocado nas pesquisas. "Quem está por trás disso é o grupo do senhor Eduardo Paes, liderado por Sergio Cabral, que, mesmo preso, continua com plenos poderes sobre várias autoridades do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho evidências disso."