Mesmo ‘inspirado’ pela Copa do Mundo, Paraná perde para o Vitória

Após um mês de folga, por causa da Copa do Mundo, o Paraná Clube voltou a perder no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (18), na retomada da competição nacional, o time levou 1 a 0 do Vitória, em Salvador. A partida era válida pela 13ª rodada.

O técnico do Paraná, Rogério Micale, disse que iria aproveitar a pausa da Copa do Mundo para se inspirar em seleções como Austrália e Costa Rica. Não se referia à relevância das seleções, mas sim aos seus modelos de jogo, organizados o suficiente para encarar adversários mais fortes.

Uma das coisas que Micale não conseguiu dar um jeito, por enquanto, foi o ataque. No Brasileirão, foram sete gols marcados até agora, o pior índice entre os 20 participantes. Na partida desta quarta, foram apenas 6 chutes a gol (2 certos). O Vitória, por sua vez, tem a pior defesa (23 gols sofridos). Mas desta conseguiu passar sem levar gol.

TABELA

Na prática, o Paraná não saiu do lugar: manteve os 9 pontos e a 18ª posição, na zona de rebaixamento. Contudo, a derrota foi para um rival que também luta para se afastar da degola. Havia começado a rodada em 16º, com 12 pontos, à frente do Bahia no saldo de gols; agora, com 15 pontos, conseguiu respirar.

PRÓXIMO JOGO

O Paraná Clube volta a campo neste domingo (22), quando recebe o América-MG na Vila Capanema. A partida começa às 16 horas.

ESCALAÇÃO

O Paraná tinha um desfalque inusitado. O zagueiro Cléber Reis foi afastado do jogo, por indisciplina – o clube não disse qual foi o ato praticado pelo jogador. Charles entrou na zaga. Na linha de frente, o técnico Rogério Micale escalou Léo Itaperuna e Silvinho nas pontas e Alex Santana e Carlos Eduardo mais centralizados, com Leandro Vilela mais recuado e Thiago Santos no ataque, num 4-1-4-1. Micale, por sua vez, ficou fora do banco de reservas, já que cumpria suspensão por ter sido expulso diante do Cruzeiro.

PRIMEIRO TEMPO

De fato, o Paraná se comportou como uma seleção de Copa do Mundo. No caso, a Costa Rica, que defendia com uma linha de até cinco jogadores e praticamente não atacava. O time de Micale fez isso. Vilela constantemente se alinhava aos zagueiros Charles e Rayan para defender. O ataque parecia mesmo o da Costa Rica: praticamente inofensivo, com apenas uma finalização em toda a primeira etapa – e isso ocorreu aos 44 minutos. Já a defesa parecia suportar bem, mas acabou vazada por André Lima, num gol de oportunismo, aos 36 minutos.

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, Leo Itaperuna deu lugar a Raphael Alemão. O Paraná até conseguiu anular as jogadas de ataque do Vitória e conseguiu do pisar com mais frequência no campo adversário, mas tinha muita dificuldade para encaixar uma jogada. Mais de uma vez, lances ensaiados de bola parada deram em nada por causa de erros nos passes.

A melhor jogada do Paraná saiu aos 34 minutos, quando Silvinho cabeceou e Aderllan salvou em cima da risca. Aos 40 minutos, o meia Caio Henrique entrou no lugar do zagueiro Charles. Leandro Vilela passou a atuar como zagueiro. Apesar disso, o time não conseguiu empatar.

ESTATÍSTICAS

O Paraná teve seis finalizações (duas certas), 42% de posse de bola e acertou 73% dos passes. O Vitória, por sua vez, finalizou 13 vezes (4 no gol e uma na trave), teve 58% de posse de bola e 84% de eficiência nos passes. Os porcentuais são do site WhoScored.

VITÓRIA 1 x 0 PARANÁ

Vitória: Elias; Jeferson (Cedric), Aderllan, Kanu e Bryan; Arouca e Fillipe Soutto; Lucas Fernandes, Guilherme Costa (Willian Farias) e Luan (Walisson); André Lima. Técnico: Vagner Mancini

Paraná: Thiago Rodrigues; Junior, Charles (Caio Henrique), Rayan e Igor; Leandro Vilela e Alex Santana; Léo Itaperuna (Raphael Alemão), Carlos Eduardo e Silvinho; Thiago Santos (Iacovelli). Técnico: Rogério Micale

Gols: André Lima (36-1º)

Cartões amarelos: Carlos Eduardo, Rayan, André Lima, Arouca

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador, quarta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

2 – Arouca lança. Luan domina e, de fora da área, chuta por cima

4 – Lucas Fernandes ergue a bola à área. Bryan cabeceia e Thiago Rodrigues faz a defesa

20 – Aderlan arrisca de longe. Thiago Rodrigues defende

22 – Guilherme Costa cobra falta. A bola desvia na barreira e sai em escanteio

29 – Arouca ergue a bola à área. Aderllan finaliza por cima

36 – Gol do Vitória. Lucas Fernandes apanha sobra da defesa e chuta de fora da área. A bola bate na trave e volta para André Lima, que toca para dentro

41 – Fillipe Souto arremata de fora da área. Thiago Rodrigues defende

44 – Leo Itaperuna tenta jogada individual, passa por Bryan e chuta cruzado, forte, mas para fora

SEGNDO TEMPO

13 – Bryan cruza. André Lima sobe, cai e reclama que foi puxado por Rayan na área. O árbitro manda o jogo seguir

18 – Silvinho carrega a bola e chuta de fora da área. Elias pega

27 – Júnior arremata de fora da área e manda à esquerda do gol

29 – Walisson cobra escanteio,. Thiago Rodrigues falha ao sair pelo alto. Kanu não consegue cabecear e Charles afasta a bola da área

34 – Silvinho recupera bola no ataque e cruza. Carlos Eduardo domina do outro lado e cruza. Silvinho cabeceia e Aderllan salva em cima da risca

36 – Carlos Eduardo cobra falta. A bola desvia na barreira e sai

45 – Igor cruza rasteiro. Raphael Alemão, na pequena área, manda por cima