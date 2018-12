Messi "calando" Pelé ofusca Boca x River na imprensa espanhola

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol decidiu levar a final da Libertadores para a Espanha, mas na imprensa esportiva do país europeu, o foco na manhã da partida era para outro destaque sul-americano: Lionel Messi. O argentino marcou duas vezes na vitória do Barcelona sobre o Espanyol por 4 a 0 no último sábado (8), pelo Campeonato Espanhol.

Situado em Madri, casa do Real e cidade que receberá a final entre Boca Juniors e River Plate, o jornal "AS" citava a final da Libertadores apenas como seu terceiro destaque, abaixo de dois relacionados a Messi. A principal chamada sobre o argentino repercutia a capa do "Mundo Deportivo", que alfinetava Pelé.

Na última semana, Pelé diminuiu, em entrevista à "Folha de São Paulo", as afirmações de que Messi seria melhor que ele. "Se eles acham... Questão de gosto. Há pessoas que acham isso. Tem gente que faz comparação com coisa que nem tem. Como pode fazer comparação de um cara que cabeceia bem, chuta com a esquerda, chuta com a direita, com outro que só chuta com uma perna, só tem uma habilidade, não cabeceia bem? Como pode comparar? Para comparar com o Pelé tinha de ser alguém que chutasse bem com a esquerda, chutasse bem com a direita, fizesse gol de cabeça", disse o Rei do Futebol.

Com a atuação de Messi, o "AS" usou o título "Messi zomba de Pelé e da Bola de Ouro" para repercutir o que os outros jornais haviam falando sobre a atuação do argentino. O principal de Barcelona, o "Mundo Deportivo" estampou "Rei Messi" em sua capa, em uma clara alfinetada a Pelé.

Em seu site, o "Mundo Deportivo" nem sequer cita a final entre Boca Juniors e River Plate em seus principais destaques. A partida é lembrada apenas quase no pé da página principal. Já Messi ganhou quatro destaques, tendo ainda um mais abaixo com o título "O recital do Rei Messi para Pelé".

O "Marca" foi o único jornal a dar mais atenção para a final da Libertadores do que para Messi na manhã deste domingo. A publicação trazia em seu site um tempo real sobre a decisão, enquanto Messi mal era lembrado.

Por último, o jornal "Sport" amanheceu com mais de 10 destaques sobre Lionel Messi e nenhuma citação sequer sobre a final da Libertadores. Vale destacar que a publicação é situada em Barcelona.