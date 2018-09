Messi chorou como um bebê após derrota na Copa América, diz preparador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota na final da Copa América Centenário de 2016 foi a mais dolorida para Lionel Messi. De acordo com Elvio Paolorosso, preparador do técnico Tatá Martino na época, o atacante ficou inconsolado horas depois da perda do título nos pênaltis para o Chile -Messi foi um dos que desperdiçou sua cobrança.

"O vestiário depois da derrota foi muito triste, mas o pior aconteceu depois. Lá pelas 2h da manhã, fui ao vestiário e encontrei Leo, sozinho, completamente sozinho, chorando como um bebê que tinha perdido a mãe", afirmou Paolorosso ao jornal "Marca".

A derrota na final da Copa América Centenário de 2016 foi a mais dolorida para Lionel Messi. De acordo com Elvio Paolorosso, preparador do técnico Tatá Martino na época, o atacante ficou inconsolado horas depois da perda do título nos pênaltis para o Chile - Messi foi um dos que desperdiçou sua cobrança.

"O vestiário depois da derrota foi muito triste, mas o pior aconteceu depois. Lá pelas 2h da manhã, fui ao vestiário e encontrei Leo, sozinho, completamente sozinho, chorando como um bebê que tinha perdido a mãe", afirmou Paolorosso ao jornal "Marca".