Messi e Coutinho marcam, e Barcelona vence Tottenham na Liga dos Campeões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi parece disposto a incendiar a Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira (3), o Barcelona derrotou o Tottenham por 4 a 2 em pleno estádio de Wembley, em Londres, com show de atuação do argentino.

O time catalão marcou com Philippe Coutinho, Rakitic (com assistência do brasileiro) e duas vezes com o próprio Messi, que ainda colocou duas bolas na trave; Harry Kane e Lamela descontaram para os Spurs.

Messi tem, agora, cinco gols na competição em apenas duas rodadas. Na estreia, o argentino havia marcado três vezes na goleada por 4 a 0 sobre o PSV no estádio Camp Nou.

O resultado significa que o Barça lidera o grupo B do torneio com os mesmos seis pontos da Inter de Milão, levando vantagem pelo saldo obtido na goleada sobre o PSV na primeira rodada. O Tottenham, por outro lado, só não está na lanterna porque a equipe holandesa sofreu mais gols. Ambos têm zero ponto.

No outro jogo do Grupo B, a Inter de Milão derrotou o PSV Eindhoven por 2 a 1, na Holanda. Rosario abriu o placar para os donos da casa, mas o belga Nainggolan e o argentino Icardi viraram para os italianos.

Em outro duelo importante da rodada, o Napoli contou com um gol no fim para conquistar sua primeira vitória. O time italiano bateu o Liverpool por 1 a 0 e embolou o Grupo C.

Insigne marcou, aos 44min do segundo tempo, o gol do Napoli, que lidera a chave, com quatro pontos. Liverpool e Paris Saint-Germain vêm a seguir, com três. O time francês obteve seu primeiro triunfo ao fazer 6 a 1 no Estrela Vermelha, com três gols de Neymar.

No Grupo A, dois times completam a segunda rodada com 100% de aproveitamento. O Borussia Dortmund leva vantagem no saldo de gols depois de bater o Monaco, em casa, por 3 a 0. O Atlético de Madri levou um susto diante do Brugge, mas ganhou por 3 a 1, com dois gols e uma assistência de Griezmann.

Completando a rodada, o Porto conquistou a primeira vitória ao bater o Galatasaray, em casa, por 1 a 0. O time assumiu a liderança do Grupo D, com quatro pontos, e tem o Schalke a seu lado. Os alemães superaram o Lokomotiv Moscou, fora, por 1 a 0.