Messi faz dois gols de falta e comanda goleada do Barcelona contra o Espanyol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na atualidade é difícil encontrar algum cobrador de faltas superior a Lionel Messi. O craque argentino tornou a bola parada algo especial em seu jogo e a utilizou de maneira decisiva neste sábado (8). Com dois gols de falta do camisa 10, o Barcelona goleou o Espanyol pelo placar de 4 a 0, fora de casa, e abriu vantagem na liderança do Campeonato Espanhol.

A vitória no dérbi da Catalunha com gols de Messi (dois), Dembelé e Suárez fez o Barça respirar na ponta. O time comandado por Ernesto Valverde subiu para 31 pontos e abriu três em relação ao Sevilla, que tropeçou na rodada deste sábado ao ficar apenas no empate por 1 a 1 com o Valencia, também fora de casa.

Além de perder o contato com o líder Barcelona, o Sevilla cedeu a vice-liderança para o Atlético de Madri. Também neste sábado, a equipe comandada pelo argentino Diego Simeone venceu o Alavés, quarto colocado e surpresa da Liga até então, pelo placar de 3 a 0, no Wanda Metropolitano, e chegou aos 28 pontos, superando o time andaluz nos critérios de desempate.

Mesmo ameaçado pelo triunfo do time da capital mais cedo, o Barcelona precisou apenas do primeiro tempo para sacramentar mais três pontos no clássico regional. Antes do intervalo, Messi, Dembelé (com um golaço) e Suárez abriram 3 a 0.

Na etapa final, o gênio argentino cobrou outra falta com perfeição e transformou o resultado em uma goleada convincente. O Espanyol, por outro lado, pouco ameaçou, mas terminou o confronto com um gol anulado pelo árbitro de vídeo (VAR).

Antes de pensar novamente no Espanhol, o Barcelona se concentra para a despedida da fase de grupos da Liga dos Campeões. Já classificado e com a liderança do grupo, o gigante catalão recebe o Tottenham na terça-feira (11), às 18h (de Brasília), no Camp Nou. O Espanyol só volta a campo no domingo (16), às 13h, contra o Betis, novamente no RCDE Stadium.