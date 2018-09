Messi faz três gols em goleada de Barcelona na Liga dos Campeões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seis dias do anúncio do melhor do mundo, Lionel Messi lembrou que poderia (ou deveria) estar entre os finalistas. Ele fez três gols na goleada por 4 a 0 do Barcelona sobre o PSV, no Camp Nou, na abertura da Liga dos Campeões da Europa.

O francês Dembélé fez o outro gol da equipe espanhola, que começou com três pontos o Grupo B.

Pela primeira vez desde 2006, Messi não foi finalista do prêmio oferecido pela Fifa para o melhor da temporada. Os três escolhidos foram Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah e Luka Modric.

Foi a 42ª vez na carreira que o argentino fez três gols na mesma partida. São oito apenas na Champions League, recorde da competição. O Barcelona começou a campanha em busca do primeiro título europeu desde 2015.

Pela mesma chave, a Internazionale (ITA) bateu o Tottenham Hotspur (ING) por 2 a 1 graças a um gol nos acréscimos do uruguaio Matías Vecino. Foi a primeira partida do clube italiano na competição após uma ausência de seis anos.

Na próxima rodada, o Tottenham recebe o Barcelona em Wembley. A Inter vai visitar o PSV na Holanda.