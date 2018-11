Messi marca dois em retorno, mas não evita derrota do Barça para o Betis

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na volta de Messi, o Barcelona não viveu seus dias mais gloriosos e perdeu para o Betis por 4 a 3, neste domingo (11), no Camp Nou. Com gols de Junior Firpo, Joaquín, Lo Celso e Canales, o time da Andaluzia venceu com propriedade na Catalunha. Messi fez dois e Vidal marcou o segundo.

As duas equipes começaram a partida com linhas defensivas altas e pressionando a saída de bola adversária. Com mais qualidade técnica, o Barcelona pressionou nos primeiros minutos, mas foi dominado pelo Betis.

Apesar da derrota, o Barcelona segue na liderança do Campeonato Espanhol com 24 pontos, um a mais que o Atlético de Madri. Os dois times se enfrentam na próxima rodada. O Barcelona pode ser alcançado pelo Espanyol, que tem 21 pontos e ainda joga na rodada.

O Betis foi aos 16 pontos e se afasta da parte inferior da tabela. Na próxima rodada, o Betis joga novamente fora de casa, desta vez contra o Villarreal.