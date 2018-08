Mestre do budismo faz palestra gratuita em Curitiba nesta quinta

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Universidade Positivo (UP) recebe, nesta quinta-feira (9), o monge budista Geshe Lobsang Tenzin Negi para a palestra “Cultivando o bem-estar nas três dimensões por meio da empatia, compaixão e resiliência”. Na palestra, que terá a participação e tradução do monge Lama Rinchen Khyenrab, Geshe Negi vai abordar como cultivar o bem-estar físico, emocional e espiritual, por meio da da empatia, compaixão e resiliência. Organizado pelo curso de Psicologia da UP com apoio do Serviço de Informação e Apoio ao estudante da Universidade Positivo (SIAE), o evento é aberto ao público, mas é necessário se inscrever por meio do link https://www.sympla.com.br/cultivando-o-bem-estar-nas-3-dimensoes__322236.

Sobre o palestrante

Geshe Lobsang Tenzin Negi é diretor executivo do Departamento de Ciências Contemplativas e Ética Baseada em Compaixão da Universidade de Emory (EUA). Geshe Negi estudou como monge budista - tem a mesma formação em tradição filosófica e prática do Dalai Lama - e alcançou, em 1994, o título mais alto título acadêmico da tradição budista. Em 1999, obteve seu PhD na Universidade de Emory. Como monge e acadêmico, Geshe Lobsang Tenzin Negi criou o Cognitively-Based Compassion Training (CBCT) - treinamento em compaixão baseado na cognição.

Serviço

Palestra Cultivando o bem-estar nas três dimensões

Data: quinta-feira (9)

Horário: 10h

Local: Universidade Positivo - Câmpus Sede Ecoville | Auditório do Bloco Bege (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Ecoville)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/cultivando-o-bem-estar-nas-3-dimensoes__322236