Metade dos brasileiros usa internet só no celular

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase metade dos brasileiros que acessam a internet o fazem exclusivamente pelo smartphone, afirma pesquisa do CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil) divulgada nesta terça-feira (24), no censo anual sobre o uso de tecnologias da informação por domicílio no país.

Pela primeira vez na série histórica -a pesquisa é realizada desde 2005-, o uso exclusivo de celulares para acessar a rede ultrapassou o uso misto (computador e smartphone). Um em cada cinco domicílios brasileiros tem acesso à internet sem ter um computador.

Das 120,7 milhões de pessoas que acessaram a internet nos últimos três meses, 49% o fizeram utilizando somente o celular, 4% somente pelo computador e 47% ambos.

Apesar do crescimento do uso na população, a discrepância entre classes sociais permanece. Enquanto a classe A está quase integralmente conectada (99%), a classe C tem 69% dos domicílios com acesso à internet, e as classes D e E, 30%, sendo 80% feito em dispositivos móveis.

Nos domicílios desconectados, o preço da conexão, o desinteresse e a falta de habilidade foram os principais motivos citados. A pesquisa realizou mais de 23 mil entrevistas, em 350 municípios do país.

Outra pesquisa, esta divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em fevereiro, revelou que quase 95% dos brasileiros com dez anos ou mais usaram o celular para acessar a internet nos últimos três meses de 2016.

A mais recente Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua sobre tecnologia da informação e comunicação mostrou que o segundo equipamento mais empregado foi o microcomputador (64%), seguido pelo tablet (16%).