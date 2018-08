Metade Sul do Paraná espera por muito frio a partir desta quinta-feira

Da Redação Bem Paraná com sites

Frio intenso na madrugada da quinta-feira (9) a partir do Oeste e do Sudoeste paranaense. Geadas fracas são previstas para estes setores. As menores temperaturas da quinta-feira deverão ser registradas à noite na maioria das regiões. O frio mais forte atinge a metade Sul do Estado, com termômetros a 4ºC no Centro-Sul. Em Curitiba a mínima prevista até a tarde desta quarta era de 10ºC, marca que pode mudar conforme o avanço da massa mais fria.

Veja no mapa onde pode ocorrer geada na quinta-feira (em verde):

A sexta-feira (10) deve ser muito gelada pela manhã na Capital, com temperatura mínima prevista de 4ºC. As máximas não chegam aos 20ºC nos próximos dias. Já as áreas mais ao Norte e Noroeste devem ter queda ligeira na temperatura. Nestas regiões o clima fica ameno.

Na quinta-feira a frente fria se afasta para o mar, mas há a formação de um sistema de baixa pressão (ciclone) na altura do Rio Grande do Sul. Destaca-se que a intensidade dos ventos aumenta (rajadas moderadas a fortes) no Sul do Brasil, por conta do rápido deslocamento da frente fria para o mar. Contudo, entre a madrugada e a manhã, chove fraco em áreas isoladas do Norte, Leste e Litoral do Paraná.