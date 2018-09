'Meu irmão está internado em uma clínica de reabilitação', diz João Zoli

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um momento de desabafo na sede de A Fazenda, João Zoli, filho do músico Claudio Zoli, contou a Leo Stronda que o seu irmão está internado em uma clínica de reabilitação.

Falando baixo, o músico disse que não conversa mais com o irmão porque aguentou muita coisa durante anos. "Eu gosto dele, quero o bem dele, mas não dá mais", afirmou Zoli, que relatou um pouco do que a família já enfrentou por causa do vício de seu irmão.

"Ele chegou a destruir um carro porque o meu pai não quis emprestar dinheiro. Ele sempre foi muito agressivo e eu o acalmava, mas aconteceu algo na casa da minha avó que foi a gota d'água", desabafou o fazendeiro, sem dar muitos detalhes.

Depois de muitos episódios de briga em família, Zoli diz que pediu ao pai que ele fosse internado porque não havia mais meios de controlá-lo.