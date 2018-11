Meus Prêmios Nick 2018 terá Maisa Silva como apresentadora

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nickelodeon confirmou nesta terça-feira (25) que a atriz Maisa Silva, 16 anos, será a apresentadora da 19ª edição do Meus Prêmios Nick, que acontece dia 7 de novembro, no Citibank Hall, em São Paulo. Na edição do ano passado, o prêmio foi apresentado por Larissa Manoela.

"Estou me sentindo muito feliz e muito realizada de ser a apresentadora, porque desde que era pequena eu sempre assisti a premiação. Agora estou tendo a honra de ser apresentadora", afirmou Maisa, que lidera o número de indicações ao lado da cantora Anitta, aparecendo em quatro categorias cada uma.

Em cartaz com o filme "Tudo por um PopStar", Maisa afirmou que está preparada para levar e vai dar um monte de slime nas pessoas. "Espero que todo mundo esteja tão ansioso e animado como eu. Estou esperando o melhor MPN de todos."

A premiação, que engloba personalidades do entretenimento, música e mundo digital, já bateu seu recorde de votos e traz novas categorias nesta 19ª edição, como meme do ano e ship do ano.

Nas 18 categorias existentes, quatro nomes foram eleitos para serem votados pelo público, que decidirá o grande vencedor de cada uma. Na categoria artista musical favorito, por exemplo, concorrem AnaVitória, Anitta, Luan Santana e Pablo Vittar.

Dentre os artistas internacionais, concorrem Ariana Grande, Camila Cabello, Harry Styles e Selena Gomez. Já nas categorias de filmes e séries, são avaliados principalmente animações, e há também prêmios para Youtubers, contas de Instagram e os "gatos e gatas".

VEJA A LISTA COMPLETA DOS FINALISTAS ARTISTA MUSICAL FAVORITO

AnaVitória

Anitta

Luan Santana

Pabllo Vittar

ARTISTA DE TV FAVORITO

Larissa Manoela

Luan Santana

Maia Reficco

Maisa Silva

HIT DO ANO

Ao Vivo e a Cores - Matheus e Kauan ft Anitta

Din Din Din - Ludmilla ft Mc Pupio e Mc Doguinha

Medicina - Anitta

O Sol - Vitor Kley

ARTISTA INTERNACIONAL FAVORITO

Ariana Grande

Camila Cabello

Harry Styles

Selena Gomez

ATLETA FAVORITO

Flávia Saraiva

Marta

Neymar

Philippe Coutinho

CANAL DE YOUTUBE FAVORITO

Bibi Tatto

Maisa Silva

RezendeEvil

Você Sabia?

DESENHO ANIMADO FAVORITO

Bob Esponja

Gravity Falls: Um Verão de Mistérios

Os Jovens Titãs em Ação

The Loud House

FANDOM DO ANO

Anitters

BTS Army

Directioners

Luanetes

FILME FAVORITO

Fala Sério, Mãe!

Hotel Transilvânia 3

Jumanji: Bem-vindo à Selva

Os Incríveis 2

GAMER DO ANO

Am3nic

Bibi Tatto -

Lipão Gamer

TazerCraft

GATA TRENDY

Anitta

Flavia Pavanelli

Jade Picon

Marina Ruy Barbosa

GATO TRENDY

Alisson Becker

Alok

João Guilherme

Luis Mariz

INSTAGRAM FAVORITO

Giovanna Chaves

Jade Picon

Larissa Manoela

Maisa Silva

MEME DO ANO

Canarinho Pistola

CR Sou Lindo

Neymar Rolando

Tite Caindo

PROGRAMA DA NICK FAVORITO

Bob Esponja

NickHenry Danger

Kally's Mashup

The Thundermans

PROGRAMA DE TV FAVORITO

As Aventuras de Poliana

Kally's Mashup

Stranger Things

The Voice Brasil Kids

REVELAÇÃO MUSICAL

BFF Girls

Clau

MC Bruninho

Um44k

SHIP DO ANO

Bruna Marquezine e Neymar

Kally e Dante

Maisa Silva e Nicholas Arashiro

Whindersson Nunes e Luísa Sonza

YOUTUBER MUSICAL FAVORITO

BFF Girls

YoutubeFutparódias

Mariana Nolasco

Sofia Oliveira