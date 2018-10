Mexicana Siete Leguas assina acordo para compra da Santista, do setor têxtil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mover Participações, (novo nome da holding Camargo Corrêa S.A.), assinou acordo para vender a tradicional indústria têxtil Santista, da qual é acionista desde 1994, para o grupo mexicano Siete Leguas.

O valor do negócio não foi confirmado.

Em nota, a holding diz que a negociação ainda depende de determinadas condições precedentes usuais para estes tipos de transações.

As operações em negociação incluem os negócios de fabricação de tecidos denim, brins e workwear no Brasil e Argentina, contando com 3 plantas industriais e mais de 3.000 funcionários.

A Santista foi fundada em 1929 com o nome de Tatuapé, nome do bairro da capital paulista em que ela foi instalada. Inicialmente, fabricava sacos para farinha e diversos tipos de fios.

Em nota, a Mover estaca que priorizou as negociações com o grupo mexicano por esse ser um player com capacidade e expertise neste segmento.

Dessa forma, privilegia o crescimento da Santista, ativo que fez parte do seu portfólio por diversos anos, afirma a companhia.

Depois de ter seus negócios na área da construção afetados pela Operação Lava Jato, a Mover vendeu participações em companhias como Alpargatas, em 2015, e na CPFL Energia.

Em fevereiro, a Siete Leguas adquiriu a companhia americana Aalfs, também produtora de jeans, que possuia na época 4 mil funcionários e vende principalmente para o mercado americano.

Já em 2015, a empresa havia comprado, também do Grupo Mover, a operação da empresa Tavex no México e nos Estados Unidos por US$ 53,6 milhões.

Segundo a imprensa mexicana, a Siete Leguas emprega 10 mil profissionais, 80% deles no México.