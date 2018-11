Micareta de Ciro em Sobral tem axé, cerveja e pessoas se beijando

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A caminhada que encerra a campanha eleitoral de Ciro Gomes à sucessão presidencial foi transformada em um carnaval fora de época.

A agenda eleitoral promovida em Sobral (CE), berço político do candidato do PDT, teve trio elétrico, bebida alcoólica e jovens se beijando. Para o evento de campanha, jovens foram bem vestidos e levaram isopor com cerveja. As mulheres compareceram maquiadas e de salto alto. Os homens foram à agenda de camiseta da seleção brasileira e sapato mocassim.

À espera do candidato, dançaram clássicos do axé e do funk. A programação é de que a caminhada rode as principais ruas da cidade e termine apenas por volta das 21h.