Micareta em Florianópolis terá 'open bar' de paella no feriado de 15 de novembro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um almoço com paella à vontade vai marcar o encerramento da Folianópolis, micareta que acontece na capital catarinense entre os dias 15 e 17 de novembro, no feriado de Proclamação da República.

O evento final, que ficou de fora da última programação, foi reformulado nessa edição. Além do bufê, entre 12h e 15h, haverá open bar com cerveja, refrigerante e água, e apresentação do grupo É o Tchan.

O almoço será no Stage Music Park, na praia de Jurerê Internacional, no sábado (17), e custa a partir de R$ 78,40.

A festa principal acontece na Passarela do Samba Nego Quirido e, neste ano, homenageia Ivete Sangalo, que se apresenta na sexta-feira (16). Além dela, haverá shows do Harmonia do Samba (16) e de Bell Marques (15), ex-vocalista do grupo Chiclete com Banana.

A produção estima que a festa receba 15 mil pessoas, das quais 75% são turistas. Os portões serão abertos às 20h de cada dia, mas estima-se que a festa continue até as 5h da manhã seguinte.

Os ingressos vão de R$ 40, na arquibancada, até R$ 680, ingresso masculino no camarote balada, incluindo três abadás. Mais informações no site da festa.