Michael Bublé comenta luta do filho mais velho contra o câncer: 'Meu Herói'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Michael Bublé, 43, comentou sobre a luta que família enfrenta desde que seu filho Noah, 5, foi diagnosticado com câncer de fígado em 2016. Ele foi o entrevistado da semana no "Carpool Karaoke", quadro do The Late Late Show, com James Corden, em que os famosos pegam uma carona com o apresentador.

"É muito difícil, é muito doloroso ter que falar sobre isso. Mas obviamente, a gente recebeu o diagnóstico e foi isso, minha vida acabou", disse o cantor de "Haven't Met You Yet". Segundo ele, o tratamento implicou que a família passasse por algumas mudanças e um processo muito doloroso.

"Basicamente eles disseram que não era nada bom. Então nós fomos levando, dia após dia. Conseguimos os melhores médicos, graças a Deus", comentou, incluindo que, nesse processo, a ajuda dos familiares foi essencial.

No início da carona, James Corden elogia a forma física do cantor, que está visivelmente mais magro. Sem jeito, ele diz que não se importa muito e que tem uma esposa que o ama como é. Ele é casado com a atriz argentina, Luisiana Lopilato, 31, com quem tem mais dois filhos, Elias, de dois anos, e Vida, de apenas 11 semanas.

No decorrer da conversa, ele diz que está ainda se recuperando da recaída que teve com a doença do filho. "Na verdade, eu não estou bem. Quando tudo começou, eu me tornei a pessoa que tentava puxar a gente para cima, ser positivo. Quando ele saiu da quimioterapia nós pensamos: 'Conseguimos, ele está bem!'. Eu caí, desmoronei, e é a minha mulher que está me levantando agora."

Bublé disse que o filho o inspira e o motiva. " É engraçado, ele só tem cinco anos e ama o Homem-Aranha, eu também adoro. Mas eu sempre digo para ele: 'O Homem-Aranha é incrível, o Super-homem é incrível, mas eles não existem. Você é um super-herói.'"

Na última semana, o jornal The Daily Mail havia noticiado que o cantor considerava se aposentar e dar uma pausa na carreira, uma vez que ele e a família estavam emocionalmente abalados demais para lidar com a fama. A notícia foi desmentida por Bublé, que disse ter sido mal interpretado. "Vou continuar até que surjam notícias de minha morte, que provavelmente serão falsas", afirmou o músico à AFP.

O cantor lança o disco "Love" no dia 16 de novembro e aproveito a entrevista para pedir doações em prol de hospitais do câncer infantil. "Existem milhares de medicamentos que ainda estão sendo descobertos e serão criados com a sua ajuda! E se você você fizer isso e salvar uma pessoinha, é isso, a vida é isso. É simples."