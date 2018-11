Michael Bublé diz que vai se aposentar e fala da luta do filho contra câncer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michael Bublé, 43, afirmou que ele e sua família estão emocionalmente abalados desde que o filho mais velho, Noah, de cinco anos, foi diagnóstico com câncer em 2016. "Você só quer morrer. Nem sei como eu estava respirando", disse o cantor canadense, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

"Minha mulher estava na mesma e pensava que eu era o mais forte de nós dois. Eu não fui. Minha mulher foi...", disse Bublé, que é casado com a atriz argentina Luisana Lopilato, 31, com que tem mais dois filhos, Elias, de dois anos, e Vida, de apenas 11 semanas.

No final de 2016, Noah foi diagnosticado com câncer após os médicos suspeitarem de caxumba. Logo após o anúncio, o cantor chegou a suspender a carreira para acompanhar o tratamento do filho. Agora, segundo o site britânico, o câncer de Noah está em remissão e o cantor afirmou que vai encerrar a sua carreira após o lançamento de seu álbum "Love".

"Não tenho estômago para isso, desse narcisismo das celebridades. Essa é a minha última entrevista. Estou me aposentando", disse Bublé.