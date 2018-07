Michel Melamed apresenta espetáculo 'Monólogo Público' na Caixa Cultural

Redação Bem Paraná, com assessoria

Um palco sobre o palco. Assim começa ‘Monólogo Público’, rompendo a linha entre dentro e fora, público e privado, ator e personagem. O novo trabalho marca a volta de Michel Melamed aos monólogos, dez anos após sua Trilogia Brasileira, composta pelos espetáculos Regurgitofagia (2004), Dinheiro Grátis (2006) e Homemúsica (2007), sucessos de público e crítica em algumas das principais cidades do Brasil e do exterior, tais como Nova Iorque, Berlim e Paris.

Uma vez mais, o projeto é transdisciplinar – espetáculo, manifesto e performance – e tem como ponto de partida o Brasil contemporâneo: em ‘Monólogo Público’ a disputa não é pela narrativa, mas pela linguagem. Assim, Michel recria sua vida até o presente, até o próprio espetáculo, para então se tornar seu próprio público.

Produzido por Bianca de Felippes – parceira em todos os trabalhos de Michel desde ‘Regurgitofagia’ –, ‘Monólogo Público’ apresenta-se como uma alegoria das relações entre o público e o privado no país, partindo da auto ficção (ou pós-verdade) até, finalmente, “sermos todos artistas”. A montagem foi indicada, este ano, ao prêmio SHELL de Teatro e ao Prêmio APTR de Teatro, nas categorias Luz e Cenário. Michel Melamed assina o texto, a direção e também é o ator em cena no espetáculo que conta com cenografia de Sérgio Marimba, Luz de Adriana Ortiz, Figurino de Luiza Marcier e Música do DJ Ansioso.

Sobre Michel Melamed

Transgressor é um adjetivo frequentemente usados para definir o trabalho de Michel Melamed. Não é à toa. Na última década, ele despontou no cenário artístico brasileiro com espetáculos, programas de televisão, filmes e livros marcados pela mistura de linguagens artísticas e um discurso singular, de alta densidade poética e humor corrosivo. Seus dois últimos espetáculos foram ‘Seewatchlook’ (2011), também série de TV e longa-metragem, fruto de uma bolsa de pesquisa em Nova Iorque; e ‘Adeusàcarne’ (2012), ambos com elenco. Na TV, atualmente escreve, apresenta e dirige a terceira temporada do “Bipolar Show”, no Canal Brasil. Como ator, esteve recentemente na minissérie ‘Dois Irmãos’, na Rede Globo (2017), e em ‘Edifício Paraíso’, no canal GNT (2017).

Serviço:

Teatro: “Monólogo Público”, com Michel Melamed

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Data: de 27 a 29 de julho de 2018 (sexta a domingo).

Horário: sexta e sábado, às 20h e domingo, às 19h.

Ingressos: vendas a partir de 21 de julho (sábado). R$ 10 e R$ 5 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 14h às 19h.)

Classificação etária: 14 anos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)