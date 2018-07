Michel Teló faz paródia tirando sarro dos mexicanos

Da redação

E a zoeira segue reinando na web após o Brasil vencer o México por 2 a 0 ontem pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Rússia. Michel Teló publicou em seu Instagram uma vídeo tirando sarro do time perdedor com uma paródia divertida da música ‘Bella Ciao’, da séria ‘La Casa de Papel’. “Aquela zoada! ‘Vamo’, Brasil! México, tchau”, disse ele.

Apresentação



Grupo Gipsy Kings fará show em Curitiba. Pré-venda começa hoje

Liderado por Nicolas Reyes e Tonino Baliardo, o grupo Gipsy Kings virá ao Brasil para uma série de shows em outubro, inclusive em Curitiba. O grupo se apresenta na capital paranaense no dia 25 de outubro, no Expo Unimed. As vendas para o show de Curitiba começam hoje. Os ingressos custam a partir de R$ 200 (mesas) para 4 pessoas a partir de R$ 1.000. O grupo também se apresenta em São Paulo, no dia 18 de outubro, e no Rio de Janeiro, no dia 20. O grupo francês conquistou o mundo nos anos 1980, com sua mistura de flamenco, rumba, salsa e pop. No repertório, canções como “Bamboleo” e “Volare”, marcadas pelas inconfundíveis guitarras flamencas, o que propiciou a venda de mais de 20 milhões de álbuns. Com seu álbum de estreia, em 1987, conquistou disco de ouro e platina em todo o mundo. E, ao longo do tempo, o grupo incorporou elementos de estilos latinos e cubanos, música árabe, reggae e guitarra de jazz, com conexão com o flamenco, mantendo um foco no trabalho de guitarra de Tonino Baliardo e nos vocais de Nicolas Reyes. O trabalho mais recente do grupo é ‘Savor Flamenco’, de 2016.

Filme



Fox realiza concurso para fãs participarem de ‘Bohemian Rhapsody’

Em novembro, os fãs do Queen poderão assistir ao filme ‘Bohemian Rhapsody’, que leva o nome de uma das músicas mais icônicas da banda e vai contar a história do grupo britânico e de Freddie Mercury. Mais do que isso: os fãs poderão ‘participar’ do filme. A 21th Century Fox está realizando um concurso para que os fãs tenham sua voz incluída no longa. Para participar, basta entrar no site ‘Put me in Bohemian’ pelo celular ou tablet e gravar um trecho da música. As melhores gravações serão incluídas no filme.

Saúde



Arlindo Cruz volta para casa após mais de um ano internado

Internado desde março de 2017 após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), o cantor Arlindo Cruz recebeu alta ontem e já está em casa, onde irá assistir ao jogo do Brasil contra o México junto com sua família. Em post no Instagram, ele comemorou a volta para casa. “E quem é que disse que eu não iria ver o jogo em casa com a família?!”, escreveram os familiares de Arlindo no post na rede social. Em junho já havia a expectativa de que ele voltaria para casa e algumas reformas foram feitas na residência da família na zona oeste do Rio de Janeiro. Entre os preparativos está a adaptação do quarto do cantor para receber cuidados médicos. “Ele não consegue falar por enquanto e ficará acamado por um tempo. Apesar disso, ele está consciente e responde a todos os comandos da equipe médica”, disse Wesley Gonçalves, assessor de imprensa de Arlindo, à reportagem, na época.

Níver do dia

Rob Rensenbrink

ex-futebolista holandês

71 anos