Michel Teló leva família a especial de Roberto Carlos e revela que filha sabe canção do rei

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Michel Teló, 37, enquadrou o terno que usou em sua primeira participação no tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos, em 2012. Agora, precisará de uma moldura ainda maior.

"Trouxe um terno novo e vou enquadrar de novo. Pode ser que eu faça um quadro familiar. Escolhemos com carinho as roupinhas das crianças", diz o cantor sertanejo sobre o figurino dos filhos Teodoro, 1, e Melinda, 2.

O paranaense escolheu "Caminhoneiro", de Roberto Carlos, e o seu sucesso "Humilde Residência", para cantar com o rei no programa deste ano, gravado nesta terça (4), no Rio.

"Passei muito tempo na estrada, tirei até carta de motorista na época do [grupo] Tradição para caso o nosso estivesse muito cansado. Essa música tem a ver comigo", afirma sobre a canção que lançou em 2011.

Teló conta que Melinda já tem a sua música favorita de Roberto Carlos. "A Thais [Fersoza, atriz e mulher do músico] cantou 'Como é Grande o Meu Amor Por Você', e ela adorou. Começou a pedir para eu cantar antes de dormir, até que ela, um dia, recitou os versos da música para mim. Chorei, mas gravei e mostrei para o Roberto, que também se emocionou", revela o sertanejo.